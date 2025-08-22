Почивката ражда шампиона: Хулио Веласкес ще вдига Левски за реванша с почивен ден

Футболистите от представителния отбор на Левски получават почивен ден в събота, съобщиха от клуба. "Сините" снощи изиграха 12-ата си официална среща за сезона от 10 юли насам, която загубиха с 0:2 от АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски" в първия плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите.

Левски насочва цялото си внимание към реванша срещу АЗ Алкмаар

Поражението беше първо за отбора Хулио Велскес в редовното време на мач от 13 април, когато столичани паднаха като домакините от Черно море с 1:2 за първенство.

Веласкес насрочи едно занимание за днес от 11:00 часа на "Герена", което е възстановително за титулярите от двубоя срещу нидерландците.

"Сините" отложиха двубоя си с Ботев в Пловдив от шестия кръг на Първа лига, насрочен за този уикенд, за да насочат изцяло вниманието си към предстоящия реванш с АЗ Алкмаар на 28 август от 20:30 часа.

