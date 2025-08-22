Левски: Отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа

Войната в Украйна:

22 август 2025, 11:33 часа 444 прочитания 0 коментара
Левски отстъпи пред АЗ Алкмаар с 0:2 в първи мач от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа - Лига на конференциите. „Сините“ изиграха стабилен двубой, но допуснаха два гола след груби грешки в защита и почти се простиха с шансовете си да играят в надпреварата и през есента. Въпреки поражението ръководството на столичния гранд излезе с надъхващо съобщение към феновете в социалните мрежи.

Левски бе подкрепен от над 30 000 свои фенове 

От Левски са категорични, че отборът и публиката на „сините“ са показали, че мястото на отбора е в Европа. Както е известно, повече от 30 000 фенове подкрепиха българския гранд в битката им с нидерландците. Ръководството на клуба също така сподели, че футболът е игра на голове, но също така и на емоции. Шефовете на Левски са категорични, че се гордеят с представянето на състава на Хулио Веласкес до момента и обявиха, че до реванша с АЗ Алкмаар остават само шест дни.

„Футболът е игра на голове. Но и игра на емоции. А европейските вечери имат един особен емоционален заряд, защото защитаваш честта на „Левски“ пред цяла България. И можем да сме горди, че отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа. Остават 6 дни до реванша“, написаха от клуба.

