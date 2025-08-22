Президентът на ФИФА след безредиците по трибуните по време на мач от Купа Судамерикана: Насилието няма място във футбола

Президентът на ФИФА Джани Инфантино осъди безредиците по трибуните по време на мача от осминафиналите за Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили.

Шокиращи сцени в Южна Америка

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, едно от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души. Според портала Dailysports трима фенове са загинали.

"Остро осъждам шокиращото насилие, което доведе до прекъсването на мача между Индепендиенте и Универсидад де Чили в Буенос Айрес. Насилието няма място във футбола. От името на ФИФА казвам, че мислите ни са с невинните жертви. Надяваме се, че съответните органи ще подведат под отговорност отговорните за тези варварски действия“, написа Инфантино в Инстаграм.

Мачът не беше довършен, а според TyC Sports, и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и забрана за участие в международни състезания до края на 2026 г. Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, беше спечелен от домакините (1:0).