Фондовите пазари в Европа тръгнаха възходящо, въпреки спада на Уолстрийт

22 август 2025, 12:04 часа 357 прочитания 0 коментара
Европейските борси поеха нагоре малко след откриването на днешните търговски сесии на Стария континент, предаде Си Ен Би Си. Във Франкфурт DAX расте с 0,02 на сто до 24 299,35 пункта към обяд, въпреки че водещият германски индекс откри търговията със спад от 0,17 на сто, след като най-новите официални данни показаха, че икономиката на Германия се е свила повече от прогнозираното през второто тримесечие.

Борсите в Европа

Парижкият индекс САС 40 записа ръст с 0,15 на сто до 7950,04 пункта, а лондонският FTSE 100 загуби 0,06 на сто до 9303,53 пункта.

Индексът FTSE MIB в Милано прибави 0,25 на сто до 43 123 пункта, а швейцарският SMI - с 0,15 на сто до 12 260,4 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 също нараства с 0,16 на сто до 559,94 пункта.

На Уолстрийт

Тенденцията на Уолстрийт снощи бе низходяща. Пазарните участници се опасяват, че Пауъл може да заеме по-рестриктивна позиция в днешното си изказване в Джаксън Хол.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 152,81 пункта или 0,34 на сто до 44 785,5 пункта.

По-широкият S&P 500 намаля с 25,61 пункта или 0,4 на сто до 6370,17 пункта

Индексът на високотехнологичните компании Nasdaq Composite – със 72,54 пункта или 0,34 на сто до 21 100,31 пункта.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
