Ракетите на Путин повредиха католическа църква в Киев, атака срещу "министерство" в окупирания Донецк (ВИДЕО)

Руската ракетна атака срещу Киев на 20 декември е нанесла щети на католическата църква „Свети Николай“ - една от най-красивите забележителности на украинската столица. Там по традиция се провеждат коледни служби. При нападението, осъществено с пет балистични ракети, всички от които са били свалени от украинските военновъздушни сили, е загинал най-малко един човек, а 10 други са ранени.

"Св. Николай" е втората най-стара католическа църква в Киев - след "Св. Александър". Построена е през 1899-1909 г. и е дело на латинската католическа общност. Катедралата е в готически стил, по проект на архитектите Владислав Хородецки и Емилио Сала. Намира се на улица „Велика Василковска“ в Печорския район. В близост има университет, спортен опект и жп гара.

The Russian attack on Kyiv has damaged St. Nicholas Church, one of the most beautiful landmarks of the Ukrainian capital Christmas services are traditionally held in this church. pic.twitter.com/qHHTJQLYTX

Междувременно за руснаците не е никак спокойно в Донецк - административния център на незаконно анексираната Донецка област на Украйна, наричана от Русия "Донецка народна република".

В града е имало нападение срещу сградата на така нареченото Министерство на държавната сигурност на ДНР, съобщават местните медии. В Донецк днес са се чули най-малко 6 експлозии. Тепърва ще се изяснява какви са пораженията.

‼️ In Donetsk, an attack on the building of the so-called “Ministry of State Security of the DPR”. This is reported by local media.



It is reported that there were at least 6 explosions in the city. pic.twitter.com/empIiafsOo