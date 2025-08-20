Войната в Украйна:

Нюкасъл скастри Александър Исак и окончателно блокира трансфера му в Ливърпул

20 август 2025, 09:27 часа 480 прочитания 0 коментара
Английският гранд Нюкасъл няма да позволи на Александър Исак да напусне клуба през това лято. "Свраките" излязоха с официална позиция след изявлението на Исак в социалните мрежи, че от клуба не са спазили обещанието си към него. Както е известно, Исак настоява да бъде продаден на английския шампион Ливърпул. Сега обаче Нюкасъл ясно заяви, че планира да задържи Исак в отбора и не предвижда условията за продажба да бъдат налице през това лято. Това означава, че каквато и оферта да направят в Ливърпул, тя по всяка вероятност ще бъде отхвърлена.

Нюкасъл не предвижда да продаде Александър Исак през това лято

Трансферната сага с Исак продължава от няколко седмици, като Ливърпул направи няколко опита да привлече нападателя, но без резултат. Нападателят дори не се включи в подготовката на "джордитата" и отказва да се завърне в лагера на отбора за началото на новия сезон. Той бе оставен извън групата за първия мач на Нюкасъл във Висшата лига. До края на летния трансферен прозорец остават броени дни, а от лагера на Нюкасъл не дават сигнали, че ще продадат Исак при каквито и да било условия. Ето какво гласи позицията на Нюкасъл:

Александър Исак

"Разочаровани сме, че тази вечер бяхме уведомени за публикация в социалните мрежи от Александър Исак.

Ясно заявяваме в отговор, че Алекс остава под договор и че никога не е било давано обещание от страна на клубен представител, че Алекс може да напусне Нюкасъл Юнайтед това лято.

Искаме да задържим най-добрите си играчи, но също така разбираме, че играчите имат свои собствени желания и ние се вслушваме в техните виждания. Както обяснихме на Алекс и неговите представители, винаги трябва да вземаме предвид най-добрите интереси на Нюкасъл Юнайтед, отбора и нашите привърженици при вземането на всички решения, и ясно заявихме, че условията за продажба това лято не са налице.

Не предвиждаме тези условия да бъдат изпълнени.

Това е горд футболен клуб с горди традиции и ние се стремим да запазим нашето семейно усещане. Алекс остава част от нашето семейство и ще бъде посрещнат отново, когато е готов да се присъедини към своите съотборници."

Стефан Йорданов
