"Изкупуват ябълките на 3 лв., продават ги на 8 лв.": Производител за печалбата на веригите

Ябълките се изкупуват за 3-3.20 лв., а се продават в големите магазини за 8.32 лв. Това означава, че веригата печели повече от 5 лв. на килограм. Цветан Цеков от Българска аграрна камара обясни в ефира на Нова телевизия как производителите биват ощетявани от търговските вериги. По думите му надценките при яйцата са с 80%. "При винопроизводство са 100-120%, при колеги, които продават домати и краставици - средно между 60 и 80%", допълни той.

Цеков разкри, че производителите се притесняват да излязат и да говорят, защото след едно негово изказване по телевизията, търговските вериги са спрели да продават продукцията му. "Ние обаче нямаме притеснения, защото нашите продукти са конвертируеми", каза още Цеков.

"Търговските вериги могат да продават със 100% или 80% надценка, но българският производител трябва да продава на загуба. Търговецът прави между два и три оборота на седмична база, и върху един продукт реализира печалба между 30, 40 и 50% на месечна база. Това е над 200% върху даден продукт, а на годишна база се получават 2000%. Тоест един производител за един годишен цикъл има не повече от 10-15% печалба, ако бъде допуснат в търговската верига, защото те държат две трети от търговския пазар", обясни Цеков.