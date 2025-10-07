Ранени и затрупани хора: Строеж рухна в центъра на Мадрид (ВИДЕО)

Тежък инцидент се случи в центъра на испанската столица Мадрид. Сграда в процес на строителство се срути този следобед. По първоначални данни трима работници са пострадали, а спасители търсят изчезнали хора. Световните агенции предават за инцидента, а в социалните мрежи има живо излъчване на акцията по спасяване на хората.

Отново по първоначални данни, цитирани от в. “Ел Паис“, са се срутили поне щест етажа от строящата се сграда и поне един човек е в неизвестност.

El #SUMMA112 ha desplegado en el derrumbamiento de



📍Calle Hileras de #Madrid



2 UVIS y 3 ambulancias. Trabajan en coordinación con @SAMUR_PC y realizan la coordinación de camas. https://t.co/QJEGrmd0QL pic.twitter.com/enaC1GdSg3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2025

От службите за спешна помощ информираха в платформата X, че пожарникари и спасителни екипи работят на място в близост до операта в испанската столица, след като „няколко етажни плочи са рухнали“.

Работници, намирали се в сградата по време на инцидента, съобщили, че част от техните колеги са в неизвестност.

Операцията по издирване и спасяване продължава, като властите все още не са съобщили причините за срутването.

