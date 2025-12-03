Туристическа обиколка, а не път към мира: Уиткоф не свърши нищо в Москва (СНИМКИ)

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, получиха в руската столица всичко друго, но не и това, заради което пътуваха дотам. Американците се насладиха на пълно VIP отношение - имаше кортеж от летището, обяд в ресторант със звезда Мишлен и разходка в центъра на Москва около Червения площад. Изглеждаше така все едно Уиткоф и Къшнър са там по-скоро на туристическа обиколка, а не да обсъждат мирен план.

Чак шест часа след пристигането им в Москва те се заеха с работа в Кремъл. И по това време вече беше ясно, че единственото нещо, за което бяха отишли в Русия, не им се предлагаше: съгласието на Владимир Путин за мирното споразумение. Това пише Sky News.

Самият Путин, докато гостите му обядваха, заявяваше пред журналисти, че за всичко е виновна Европа, че тя блокира мирния процес и че ако тя иска война, Русия е готова "веднага".

Още: Кой Уиткоф сте днес? Очебиен контраст в срещите му с Путин и с украинските преговарящи (ВИДЕО)

Враждебността към европейците бе компенсирана с гостоприемство към американците - и това е част от стратегията на Русия да раздели САЩ от съюзниците им в НАТО и да ги върне на страната на Москва, пише изданието.

Путин не харесва преработения мирен план - той го иска в първоначалния му вариант от 28 точки, които бяха благоприятни за Русия. И вярва, че има право на това заради случващото се на бойното поле - именно с тази цел обявява военни победи в Украйна в последните дни. Неслучайно в навечерието на посещението на американската делегация в Москва, Русия гръмко заяви, че е превзела Покровск - нещо, което от Генералния щаб на украинската армия за пореден път отрекоха.

Снимка: kremlin.ru

Путин е убеден, че Русия и САЩ са съюзници

Другата причина, поради която Путин е убеден, че не трябва да прави компромиси, е убеждението му, че Москва и Вашингтон искат едно и също нещо: по-тесни отношения между САЩ и Русия, които могат да дойдат едва след края на войната.

Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

Всъщност лесно е да се разбере защо Путин го мисли. Многократно вече САЩ заемат позиция, която е в полза на Москва. Последният такъв пример е начинът, по който се водят тези преговори.

Докато американците принуждават украинците да отиват при тях - първо в Женева, а след това във Флорида. То що се отнася до Москва, се случва обратното. Уиткоф отива на крака в Москва и не за първи път - щастлив е да предприеме дългото пътуване през нощта и след това дълго да чака Путин да го приеме. Всичко това създава впечатлението, че когато става въпрос за Русия, САЩ предпочитат да умилостивяват, вместо да оказват натиск.

Снимка: kremlin.ru