03 декември 2025, 12:36 часа 128 прочитания 0 коментара
Туристическа обиколка, а не път към мира: Уиткоф не свърши нищо в Москва (СНИМКИ)

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, получиха в руската столица всичко друго, но не и това, заради което пътуваха дотам. Американците се насладиха на пълно VIP отношение - имаше кортеж от летището, обяд в ресторант със звезда Мишлен и разходка в центъра на Москва около Червения площад. Изглеждаше така все едно Уиткоф и Къшнър са там по-скоро на туристическа обиколка, а не да обсъждат мирен план.

Чак шест часа след пристигането им в Москва те се заеха с работа в Кремъл. И по това време вече беше ясно, че единственото нещо, за което бяха отишли в Русия, не им се предлагаше: съгласието на Владимир Путин за мирното споразумение. Това пише Sky News

Самият Путин, докато гостите му обядваха, заявяваше пред журналисти, че за всичко е виновна Европа, че тя блокира мирния процес и че ако тя иска война, Русия е готова "веднага".  

Враждебността към европейците бе компенсирана с гостоприемство към американците - и това е част от стратегията на Русия да раздели САЩ от съюзниците им в НАТО и да ги върне на страната на Москва, пише изданието.

Путин не харесва преработения мирен план - той го иска в първоначалния му вариант от 28 точки, които бяха благоприятни за Русия. И вярва, че има право на това заради случващото се на бойното поле - именно с тази цел обявява военни победи в Украйна в последните дни. Неслучайно в навечерието на посещението на американската делегация в Москва, Русия гръмко заяви, че е превзела Покровск - нещо, което от Генералния щаб на украинската армия за пореден път отрекоха.

Путин е убеден, че Русия и САЩ са съюзници

Другата причина, поради която Путин е убеден, че не трябва да прави компромиси, е убеждението му, че Москва и Вашингтон искат едно и също нещо: по-тесни отношения между САЩ и Русия, които могат да дойдат едва след края на войната.

Всъщност лесно е да се разбере защо Путин го мисли. Многократно вече САЩ заемат позиция, която е в полза на Москва. Последният такъв пример е начинът, по който се водят тези преговори.

Докато американците принуждават украинците да отиват при тях - първо в Женева, а след това във Флорида. То що се отнася до Москва, се случва обратното. Уиткоф отива на крака в Москва и не за първи път - щастлив е да предприеме дългото пътуване през нощта и след това дълго да чака Путин да го приеме. Всичко това създава впечатлението, че когато става въпрос за Русия, САЩ предпочитат да умилостивяват, вместо да оказват натиск.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
