Разчленени и изгорени: Фен на сериала "Dexter" убил двама, подражавайки на любимия си персонаж

Мъж, който заявил, че "особено му харесали" сцените с разчленяване в телевизионния сериал "Dexter", е заподозрян, че е убил двама мъже, с които се е запознал в приют за бездомни, след което е разчленил и изгорил телата им. По време на съдебния процес за двойно убийство стана ясно, че полицията е открила над 1900 изгорени костни фрагмента и плитък гроб, съдържащ торс, крака и стъпала, в отдалечена гора в Корнуол, предава "Sky".

40-годишният Джеймс Десборо е обвинен в убийството на 43-годишния Даниел Колман и 57-годишния Клаудио Акилино, извършено миналото лято. При откриването на съдебния процес главният прокурор Ахмед Хюсеин заяви пред журито в Кралския съд в Уинчестър, че "разчленени" части от телата на двете жертви са били открити от полицията в гората Парамур, близо до Стикер, Корнуол, по време на претърсвания в близост до хижата на Десборо. Г-н Хюсеинн каза: "През август полицията претърсваха поток, който тече в близост до хижата на г-н Десборо. Това, което намират, са над 1900 изгорени костни фрагмента. Потокът е разделен на участъци. Корените на растенията са задържали различни фрагменти. Всички тези фрагменти са пресяти, каталогизирани и ДНК-анализът потвърди, че са намерили останките от тялото на Клаудио Акилино."

Fan of TV serial killer Dexter 'dismembered and burnt bodies of two men in woods'.



Sky's @DanWNews reports ⬇️ https://t.co/S1YvLAcvEb — Sky News (@SkyNews) June 24, 2026

Той каза, че втората жертва, Даниел Коулман, е била намерена разчленена в плитък гроб. На журито била показана карта на гората. "Можете да видите торса, краката и стъпалата", каза г-н Хюсеин.

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Г-н Хюсеин заяви, че Десборо е споделил с един съдебен биолог в гората, че "особено му харесват сцените с разчленяване" в телевизионния сериал "Dexter", който разказва за полицейски експерт по балистика, който води двойнствен живот, извършвайки убийства и изхвърляйки телата в околностите на Маями.

Има много фенове на този сериал

Прокурорът добави: "Това е сериал, в който има сцени на разчленяване и изхвърляне на трупове. Има много, много хора, които са фенове на "Dexter", но от името на прокуратурата, когато се вземе предвид този коментар на г-н Десбороу заедно с факта, че на неговия имот бяха открити два разчленени трупа, този коментар придобива особено значение."

Г-н Хюсеин също така каза на съдебните заседатели, че Десборо е продължил да краде парите им. "През 2025 г. Джеймс Десборо е убил Даниел Колман и Клаудио Акилино. Части от разчленените им тела бяха открити от полицейски екипи и криминалисти при претърсване на горска местност, където живееше Джеймс Десборо.", пише още "Sky".

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