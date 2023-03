Разкриха кой е военнопленникът, разстрелян след думите "Слава на Украйна" (СНИМКА)

"Вчера в социалните мрежи и медии се появи видеозапис на стрелбата по войник от ВСУ, екзекутиран от руски окупатори след думите му "Слава на Украйна!" По предварителни данни - загиналият е войник от 30-а отделна механизирана бригада", съобщиха от бригадата, която носи името на пълководеца и държавник на Великото литовско княжество Константин Острожки.

Шадура се счита за изчезнал от 3 февруари 2023 г. след боеве в района на град Бахмут, добавят от 30-а бригада.

The 30th separate mechanized brigade named after Prince Konstanty Ostrogski of #Ukraine, identified the military man who was shot for the phrase "Glory to Ukraine!"



The executed defender of Ukraine is Timofey Shadura. He has been listed as missing since February 3, 2023. pic.twitter.com/Htzqg6w0XV