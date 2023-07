Разминиране с машина в Украйна: Ето как става (ВИДЕО)

Над година по-късно оценката колко време ще трябва да се разминира Украйна, след като активните военни действия спрат или поне намалеят силно, вероятно е още по-мрачна. А разминирането е основен проблем и за украинската контраофанзива, която е съсредоточена основно в Запорожка и Донецка област.

Как обаче изглежда разминирането с машина? Впечатляващи видеокадри дават представа:

This is what demining looks in practice. pic.twitter.com/W1w9bkfxvk