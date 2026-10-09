Разстреляли 7 души, защото не им дали алкохол: Руски съд ще съди руски войници

Руските окупационни власти се сетиха да съдят двама руски войници, които са разстреляли хладнокръвно общо седем цивилни в окупирания украински град Покровск. Руската армия успя да го превземе след над 3 години кампания. А новината за това, че ще има съдебно дело, съобщи руското издание "Медиазона".

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Каква е историята - по данни на украинския проект "Искам да живея", който освен всичко друго предава на роднините им информация за съдбата на руските военни в Украйна, двама руски войници от 30-ти отделен мотострелков батальон са влезли в мазето на сграда на ул. "Централна" 84, където са се укривали цивилни, защото са търсели алкохол. Това е станало в края на 2025 година. Цивилните не им дали нищо и тогава руснаците разстреляли баща и син - Ярослав и Олександър Завадски, двойка съпрузи - Дмитрий и Оксана Гулко, сина им Дмитрий, Надежда - майката на Оксана и още един мъж на име Олександър. Прострелян е бил и Петро Меронцев, но той се спасил, като се престорил на убит, а след това се измъкнал от мазето, когато войниците си тръгнали. Убийците съобщили на командването си, че са елиминирали "украинската диверсийно-разузнавателна група" и са подпалили къщата.

Сега за престъпното деяние са задържани двама руски войници - Александър Агафонов и Ринат Галимзянов. Те са обвинени в убийство и опит за убийство на две или повече лица, извършени от група с наемнически мотиви и за прикриване на друго престъпление. Те са обвинени също в жестокост към цивилни, грабеж, причиняващ тежки телесни повреди, довели до смърт, и нарушаване на неприкосновеност на недвижимо имущество с употреба на насилие.

"Медиазона" се свързала с майката на Галимзянов, която обяснила, че синът ѝ е оправдан, защото "не е стрелял" и продължава да служи. Сестрата на Агафонов казала на репортери, че вторият обвиняем по наказателното дело е Сергей Морковин, родом от Новосибирска област, а третият, негов колега войник на име Костромин, е бил застрелян по време на арест от военна полиция. Изданието научи, че Морковин е имал множество присъди за притежание на наркотици, кражба с взлом и кражба на оръжие и телефон. "Медиазона" не успя да се свърже с роднините му. А майката на Агафонов оправдава сина си с думите, че "там няма цивилни". Агафонов е получил два пъти условни присъди - за кражба на бижута от момиче за рожден ден, кражба на телевизор и извършване на уличен грабеж.

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Източник: "Медиазона"