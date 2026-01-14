Спорт:

Рекорден ръст на тежките престъпления в Русия

14 януари 2026, 10:37 часа 365 прочитания 0 коментара
Русия регистрира 15-годишен връх в тежките и особено тежките престъпления. През 2025 г. в страната са извършени 627 900 тежки и особено тежки престъпления, според данни на Министерството на вътрешните работи, съобщи Верстка. Тези данни са 15-годишен връх – последният път, когато са регистрирани по-тежки и особено тежки престъпления, е бил през 2010 г., когато в Русия са извършени 684 300 такива престъпления.

Тежки престъпления

Броят на тежките и особено тежките престъпления продължава да нараства за трета поредна година. През 2023 г. увеличението е 9,7% (броят на престъпленията е достигнал 589 000), през 2024 г. – 4,8% (617 300 престъпления), а през 2025 г. – 1,7%.

Снимка: Верстка

Междувременно общият брой на престъпленията, регистрирани в Русия през 2025 г., е намалял със 7,3% до 1 771 000. Това е рекордно ниско ниво поне за последните 15 години. Тази ситуация, при която общият брой на престъпленията намалява, докато тежките и особено тежките престъпления се увеличават, вероятно се дължи на нарастването на киберпрестъпността.

Категориите тежки и особено тежки престъпления включват умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за срок над пет и десет години, съответно. Сред тях са: грабеж, изнудване в големи размери, убийство и редица престъпления, свързани с наркотици.

Евгения Чаушева
