Резников: Британските хеликоптери Sea King вече са в новото си кралство Украйна

"Sea King от Обединеното кралство пристигнаха в своето ново кралство край Черно море - в Украйна! Това е мощно подкрепление за украинските военноморски сили. Нашето сътрудничество ще се разшири", написа Резников и благодари на британския министър на отбраната Бен Уолъс.

„Заедно ще защитим моретата и земите в цяла Европа!“, пише още той.

ОЩЕ: Какво могат британските танкове, които отиват в Украйна (ВИДЕО)

Междувременно посланикът на Украйна във Великобритания Вадим Пристайко каза, че украинските военни вече са започнали подготовката си в Обединеното кралство, а в скоро време предстои да стартира и обучението им на танковете Challenger 2.

„Вече тренират екипажите на тежките артилерийски системи, скоро ще пристигнат и танковите екипажи“, каза посланикът пред Радио Свобода на 20 януари.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L