16 август 2025, 23:30 часа 221 прочитания 0 коментара
След 3 години: Байерн Мюнхен отново е носител на Суперкупата на Германия

Байерн Мюнхен постигна победа с 2:1 над Щутгарт в двубоя за Суперкупата на Германия. Баварците завоюваха за пръв път титлата след 2022-ра, когато се справиха с Лайпциг.  Хари Кейн откри резултата в 18-ата минута, възползвайки се от грешка на Люла Джакез. Около четвърт час преди да изтече редовното време Луис Диаз отбеляза дебютното си попадение в официален мач за немския гранд. В добавеното време Джейми Левелинг се разписа.

Възпитаниците на Венсан Компани доминираха от самото начало. Горецка, Олисе и Набри пропуснаха за баварците. В 18-ата минута логичното се случи. Джакез се намеси много слабо и подари топката на Кейн, който откри резултата. Щутгарт опита да отвърне с удар на Волтемаде, при който Нойер се намеси. В ответното нападение Лаймер се отчете с неуспешен опит за прехвърляне на Бредлов.

През втората част диагонален изстрел на Кейн бе спрян от стража на "швабите". Волтемаде продължаваше да бъде активен, като негов шут излезе в аут. Четвърт час преди да изтече редовното време Мануел Нойер блесна с важна намеса. Опитният страж спаси с крак удар на Левелинг. 120 секунди по-късно Диас получи пас от Набри и сложи точка на спора.

В третата минута на добавеното време Левелинг все пак намали изоставането на Щутгарт, но нямаше време за повече.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
