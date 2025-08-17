Преди срещата във Вашингтон: Европа решава дали да се присъедини към Зеленски

Европейските представители ще решат дали украинският президент Володимир Зеленски ще бъде придружен при посещението си във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс. Запитан дали германският канцлер Фридрих Мерц може да придружи Зеленски до Вашингтон, Вадефул отговори, че много европейци биха желали да пътуват с украинския президент, ако се вземе такова решение.

"Това ще бъде договорено този уикенд, а желанието на Фридрих Мерц да поеме отговорност е очевидно и той демонстрира това много ясно в последните дни. Този въпрос ще бъде обсъден колективно", каза Вадефул, пише БТА.

Важна среща

Френското президентство съобщи, че днес лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Мерц, ще разговарят за Украйна.

След срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска канцлерът Мерц заяви, че приветства усилията на американския президент да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир.

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността", написа канцлерът на Германия в "X", където повтори части от общата декларация, разпространена по-рано днес от европейски лидери.