Мъри пак не се даде на Моуриньо! Гьозтепе оцеля срещу Фенербахче, вратар спаси дузпа в 94-тата минута (ВИДЕО)

Гьозтепе и Фенербахче завършиха наравно 0:0 в драматичен двубой от втория кръг на Суперлигата на Турция. На стадион "Гюрсел Аксел" домакините останаха с десет души на терена в 61-вата минута, когато Хуан бе изгонен с втори жълт картон. Малко по-късно и капитанът Исмаил Кьойбашъ получи червен картон, но се намираше на резервната скамейка. В 85-ата минута Джейдън Оостерволде също бе пратен към съблекалните. В добавеното време на срещата Матеуш Лис спаси дузпа на Андерсон Талиска.

Срещата започна със спорни положения. Двата отбора имаха претенции за дузпи, които не бяха уважени. В 12-ата минута Амрабат се отличи с важна намеса в защита. В средата на полувремето Олайтан принуди Ерибаят да показва рефлекс. До почивката момчетата на Стоилов бяха по-активните на терена, но не сполучваха със завършващия удар. Претенции на "Гьоз-Гьоз" за червен картон за нарушение Дюран срещу Годой не трогнаха главния съдия.

В 56-ата минута футболистите на Фенербахче скочиха на рефера. Те искаха игра с ръка на Куртулан, но арбитърът пак замълча. След това Жандерсон се размина с хубаво подаване на Хуан. В 62-рата минута Хуан получи втори жълт картон за фал срещу Семедо и остави Гьозтепе с десет души на терена.

Малко по-късно капитанът на домакините Исмаил Кьойбашъ отправи реплика към съдията от резервната скамейка, което му коства червен картон. Четвърт час преди да изтече редовното време Ен Несири пропиля възможност от изгодна позиция. Оостерволде и Бекироолу се отличиха с пропуски пред двете врати. В 83-тата минута Годой изпревари Ен Несири и Талиска в критична ситуация.

120 секунди след това Джейдън Оостерволде задържа Емерсон, за което получи втори жълт картон. В добавеното време Мироишо фаулира Тосун в наказтелното поле на Гьозтепе. ВАР привика главния съдия, който посочи бялата точка. Зад топката застана Талиска, чието изпълнение бе уловено от Лис.