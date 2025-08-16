Срещата Тръмп-Путин:

10 от Ботев Пловдив показаха характер! Неделев с основна роля за обрат на "канарчетата" над Берое

16 август 2025, 23:11 часа 218 прочитания 0 коментара
10 от Ботев Пловдив показаха характер! Неделев с основна роля за обрат на "канарчетата" над Берое

Ботев Пловдив постигна драматичен успех с 2:1 над Берое в Битката за Тракия от петия кръг на Първа лига. Под Аязмото в Стара Загора Нене изведе заралии напред в резултата в началото на второто полувреме. В 55-ата минута Емил Мартинов бе изгонен с директен червен картон, но това не сломи "канарчетата". В 81-вата минута Димитър Митков засече центриране от корнер на Тодор Неделев за 1:1. Десет по-късно ново подаване на халфа от ъглов удар доведе до автогол на Алгара.

Ботев Пловдив обърна Берое с човек по-малко

Гостите стартираха по-добре срещата. Стивън Петков стреля от малък ъгъл след колебливи действия на Артур Мота, но не намери целта. 120 секунди по-късно домакините отговориха с удар на Пинеда, който бе избит от Дани Наумов. Стражът продължи с добрите намеси при изстрели на Нене и Хуанко Пинеда. До почивката вратарят на Ботев още няколко пъти демонстрира рефлекс.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: Варна е "зелено-бяла"! Черно море подчини Спартак с голове на млади българи, но друг блесна

Ботев Пловдив Берое

В началото на втората част Салидо изведе Нене, който откри резултата. "Канарчетата" можеха бързо да изравнят. Стивън Петков стреля мощно от дистанция и уцели напречния стълб. В 55-ата минута Емил Мартинов влезе остро в краката на Карлос Алгара. ВАР се намеси, а главният съдия изгони полузащитника с директен червен картон. Момчетата на Николай Киров вдигнаха оборотите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тодор Неделев няколко пъти пробва Мота, който блестеше с намеси. Все пак в 81-вата минута Димитър Митков засече центриране на Неделев от корнер за 1:1. В добавеното време Тодор Неделев пак центрира от корнер. Куатенг засече с глава и след рикошет в тялото на Алгара топката влезе - 1:2! Така Ботев Пловдив постигна първа победа за сезона и събра 4 точки. Берое е с една повече.

ОЩЕ: Веласкес не лети в облаците преди мача с Ботев Враца, разкри кой няма да играе за Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Берое Ботев Пловдив Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес