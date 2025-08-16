10 от Ботев Пловдив показаха характер! Неделев с основна роля за обрат на "канарчетата" над Берое

Ботев Пловдив постигна драматичен успех с 2:1 над Берое в Битката за Тракия от петия кръг на Първа лига. Под Аязмото в Стара Загора Нене изведе заралии напред в резултата в началото на второто полувреме. В 55-ата минута Емил Мартинов бе изгонен с директен червен картон, но това не сломи "канарчетата". В 81-вата минута Димитър Митков засече центриране от корнер на Тодор Неделев за 1:1. Десет по-късно ново подаване на халфа от ъглов удар доведе до автогол на Алгара.

Ботев Пловдив обърна Берое с човек по-малко

Гостите стартираха по-добре срещата. Стивън Петков стреля от малък ъгъл след колебливи действия на Артур Мота, но не намери целта. 120 секунди по-късно домакините отговориха с удар на Пинеда, който бе избит от Дани Наумов. Стражът продължи с добрите намеси при изстрели на Нене и Хуанко Пинеда. До почивката вратарят на Ботев още няколко пъти демонстрира рефлекс.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: Варна е "зелено-бяла"! Черно море подчини Спартак с голове на млади българи, но друг блесна

В началото на втората част Салидо изведе Нене, който откри резултата. "Канарчетата" можеха бързо да изравнят. Стивън Петков стреля мощно от дистанция и уцели напречния стълб. В 55-ата минута Емил Мартинов влезе остро в краката на Карлос Алгара. ВАР се намеси, а главният съдия изгони полузащитника с директен червен картон. Момчетата на Николай Киров вдигнаха оборотите.

Тодор Неделев няколко пъти пробва Мота, който блестеше с намеси. Все пак в 81-вата минута Димитър Митков засече центриране на Неделев от корнер за 1:1. В добавеното време Тодор Неделев пак центрира от корнер. Куатенг засече с глава и след рикошет в тялото на Алгара топката влезе - 1:2! Така Ботев Пловдив постигна първа победа за сезона и събра 4 точки. Берое е с една повече.

ОЩЕ: Веласкес не лети в облаците преди мача с Ботев Враца, разкри кой няма да играе за Левски