Рогозин: При ядрена война Русия унищожава НАТО за половин час

Все пак въпреки тази си категоричност Рогозин прави уговорката, че не бива да се допуска това, тъй като последствията от размяната на ядрени удари ще се отрази на състоянието на цялата планета. „Затова ще ни се наложи да побеждаваме този по-мощен в икономическо и военно отношение враг с обичайните военни средства“, пише още той.

След това изказване на Рогозин обаче беларуската опозиционна медия NEXTA припомни едно негово изявление, датиращо от 2013 г., когато същият Рогозин твърдеше следното: „В случай на война САЩ са в състояние да унищожат 80-90% от ядрения стратегически потенциал на Русия в първите часове на конфронтацията“.

В друг свой коментар във вчерашния ден пък Рогозин нарече генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг "лицемерен и лъжлив". Оценката той даде след твърдение на Столтенберг, че Северноатлантическият алианс подкрепя Украйна, но няма да стане страна в конфликта.

