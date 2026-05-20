Има сделка?: След години чакане пречупи ли Путин Си Дзинпин за "Силата на Сибир 2"? (ВИДЕО)

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Русия и Китай до голяма степен са успели да постигнат съгласие за основните параметри на проекта за газопровод "Силата на Сибир 2". "Президентът днес каза по време на преговорите, че като цяло има съгласие по основните параметри на "Силата Сибир 2". Това важи както за маршрута, така и за начина, по който ще се строи", каза Песков пред журналисти. "Остава да се договорят някои подробности, но като цяло вече има разбирателство", отбеляза той.

Относно сроковете той добави: "Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но е достатъчно голямо постижение."

Putin will leave China with almost nothing



Russia has failed to pressure Beijing into launching the Siberian gas pipeline project.



According to Peskov, there are still no clear timelines for the “Power of Siberia 2” project, but Russia will continue uninterrupted supplies of… https://t.co/itlcKi6H3y pic.twitter.com/XnG2OmVnRU — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Както пак днес посочи френският Le Mond Путин от години настоява за изграждането на "Силата на Сибир 2" – 7000-километров газопровод, който трябва да свърже Китай със сибирските находища през Монголия. Пекин обаче се колебае, защото се опасява от прекалено голяма зависимост от един-единствен доставчик, което би било в разрез с политиката му за диверсификация на енергийните доставки.

Още: "Не сме се виждали един ден, а сякаш са минали три есени": Срещата на Путин и Си

Путин обаче не губеше надежда, че ще убеди Си и на 9 май той заяви: "Ако успеем да финализираме споразумението по време на посещението, ще бъда много щастлив".

В много отношения Русия, принудена да продава петрола и газа си на занижени цени, се е превърнала в заложник на неравнопоставени отношения, пише още изданието. Китай вече е нейният единствен спасителен пояс, като сам представлява 30% от руските приходи от износ и 40% от вноса, включително на технологични стоки, предназначени да захранват военната машина на Кремъл.

Веднага след Тръмп: Путин пристигна спешно в Китай (ВИДЕО)