Рубио попари Русия след срещата с Лавров: За да има мир в Украйна, са нужни "нови идеи"

За да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, на преговорите трябва да бъдат предложени „нови идеи“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините. Той отбеляза, че предложенията, направени досега, „не бяха приемливи за Украйна тогава и не мисля, че ще бъдат приемливи за нея сега - всъщност вероятно ще бъдат дори още по-малко приемливи за Украйна".

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„Ако мирът трябва да настъпи, той ще дойде чрез нови идеи и концепции, и ние сме готови да предложим някои от тях в подходяща обстановка и форма, ако се появи възможност и условията са подходящи“, каза държавният секретар на САЩ.

С това той даде да се разбере, че изтъкваният от Кремъл наратив за споразумение за мирния процес в Украйна, уж постигнато между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска миналата година, е просто опорка на Москва. Русия твърди, че е имало договорена рамка какво да се случи, за да има мир, и не спира да препраща към думи на диктатора Владимир Путин от юни 2024 г., според които преговори ще има само когато украинците отстъпят изцяло Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Затова Сергей Лавров чакаше с нетърпение срещата с Рубио днес, но тя е продължила едва около 30 минути. Държавният секретар на САЩ преди месец беше заявил, че в Анкъридж, щата Аляска, не е постигната никаква договорка по оста Вашингтон-Москва.

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Рубио беше помолен също да коментира изявлението на руското външно министерство след срещата във филипинската столица Манила, че САЩ не трябва да продават оръжие на Украйна. Той подчерта, че в политиката на Вашингтон няма промени.

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Също така заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп счита, че „това е глупава война“ и че Щатите са готови да посредничат за сключването на споразумение. „Искаме мирно споразумение. Искаме войната да приключи. Готови сме да изиграем всякаква положителна роля за прекратяването на войната, а това ще изисква нещо, с което и Русия, и Украйна да могат да се съгласят“, отбеляза той.

В същото време Рубио подчерта, че това няма да се случи с една среща, а ще изисква много работа.

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Руснаците понасят удари, но и Украйна е платила огромна цена

За срещата с Лавров той отбеляза, че е провел „добър и откровен разговор“ относно войната в Украйна, която е „много кървава война“. Руснаците в момента „понасят удари дълбоко в собствената си територия, което не беше така в края на годината“, отчете Рубио. Но „зимата все пак ще настъпи в Украйна и те очевидно ще трябва да защитят въздушното си пространство“, добави той, цитиран от The Guardian.

Рубио подчерта, че и Украйна е платила огромна цена. „Ето защо смятам, че трябва да има стимул и от двете страни да се сложи край на конфликта. Това е предизвикателството - (да се намери) решение, което да задоволи и двете страни. Ние се опитахме и ще продължим да се опитваме да намерим компромисно решение, което да доведе до това, и сме готови да поемем тази роля, ако се появи такава възможност. Заявяваме това днес и сме го заявявали и в миналото“, заключи той.

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Русия към момента не се отклонява от максималистичните си цели въпреки затрудненото си положение заради мащабните украински удари, като не дава сигнали, че е готова да преговаря добросъвестно - нещо, което Украйна отдавна желае.