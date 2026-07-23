Силен паспорт: България в челото по свобода на движение в света

Българският паспорт заема по-висока позиция в международната класация за мобилност от паспортите на Великобритания и САЩ. Това показват данни от глобалния индекс за сила на паспортите, публикуван от The Guardian. Българските граждани могат да пътуват до повече дестинации без предварително издадена виза или с облекчени процедури, което поставя страната сред държавите с най-голяма свобода на движение в света, пише изданието. Силата на един паспорт се измерва според броя на държавите, териториите и регионите, до които неговият притежател може да влезе без виза, с виза при пристигане, с електронно разрешение за пътуване (ETA) или с ускорена електронна виза. В класацията България попада на 11 място - по-висока категория от Обединеното кралство и Съединените щати. Още: Да си българин е в пъти по-скъпо: Нова такса паспорт

Членството ни в ЕС е предимство

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Предимството на българския паспорт се дължи основно на членството на страната в Европейския съюз и достъпа до Шенгенското пространство, което позволява свободно движение в голяма част от Европа и улеснява пътуванията до множество други държави чрез международни споразумения. Още: След приемането ни в Шенген: Кабинетът променя условията и реда за издаване на визи

Притежателите на български паспорт имат възможност да посетят редица държави, като просто резервират полет и подготвят багажа си, без да преминават през сложни визови процедури. В същото време гражданите на други страни трябва предварително да посещават консулства, да представят документи за самоличност и финансови средства и да чакат седмици за решение по своето заявление, допълва “24 часа“.

Начело по мобилност са Обединените Арабски Емирства, Франция, Испания, Австрия, Белгия и Финландия. Още: Стъпка към отпадане на визите за САЩ: Най-малко откази от 18 години насам