Помощ за живота на Алекси!

Алекси Митев е само на 18 години – млад човек, който никога не се е двоумял да помага на другите и винаги да дава, без да очаква нищо в замяна. Днес обаче той самият се нуждае от помощта на всички нас. През 2025 г. Алекси започва да усеща силна болка в кръста, която с течение на времето обаче болката става все по-силна, което кара семейството му да потърси лекарска помощ.

Спасителят Веско има нужда от помощта ни!

Погрешна диагноза

Първоначално лекарите поставят диагноза дискова херния и му предписват само обезболяващи, които не му помагат. Липсата на решение от българските медици и усилващата се болка, от която той спира да може да ходи, кара семейството му да потърси решение в нашата южна съседка Гърция.

Там е настанен в болница и през октомври след ЯМР му е открит огромен тумор (14-7 см!) на меките тъкани и дясната тазова кост, който вече се разпространява.

В България и Гърция операцията е невъзможна, но световноизвестен турски онкологичен ортопеддава надежда с ясен план за лечение.

Сумата

Сумата от 145 000 евро, която лечението ще струва, е непосилна за семейството на Алекси и затова те създават дарителска кампания, с която се надяват да съберат средствата, нужни за лечението му.

Повече за кампанията може да видите ТУК

Да подадем ръка на Мелиса