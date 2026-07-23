Символично: Къщата на Хитлер в Австрия става полицейски участък (ВИДЕО)

Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау започва нов живот като полицейски участък. Властите се надяват така сградата да спре да привлича неонацисти, предават ДПА и ДВ, цитирани от БТА. Страната придоби имота принудително през 2017 година, а по-късно реши да го преустрои. На фасадата вече има само надпис "Полиция". Пред сградата остава камък от концлагера "Маутхаузен" с посланието "Никога повече фашизъм".Австрийският вътрешен министър заяви, че престъпленията не са започнали на това място, но то носи тежка символика. Решението обаче предизвика и критики. Организация на оцелели от Холокоста смята, че къщата трябва по-ясно да напомня за престъпленията на нацизма. Още: По искане на Хитлер: Преработват родната му къща

Събаряне и съдебен спор

Припомняме, че преди 10 години, през 2016 г. се чуваха гласове къщата да бъде съборена. През 2017 г. обаче сградата стана притежание на държавата след съдебен спор. Експертна комисия отхвърли вариантите за събарянето или превръщането ѝ в музей, като вместо това препоръча преустройство, което да я направи възможно най-трудна за разпознаване.

Реконструкцията на имота струваше около 20 милиона евро. Според плановете в сградата, която включва пристройки и вътрешен двор, ще бъдат настанени служители на областната дирекция на полицията и местния полицейски инспекторат. Още: Родната къща на Хитлер ще стане полицейски участък

Родният дом на Хитлер многократно е привличал крайнодесни екстремисти. Държавата също така смята новото предназначение като полицейски участък за предимство, тъй като подозрителни лица могат да бъдат проверявани незабавно на място.

Хитлер предизвиква Втората световна война, в която загиват най-малко 60 милиона души. По време на Холокоста са убити и около 6 милиона евреи – мъже и жени. Още: Австрия с план за родната къща на Хитлер