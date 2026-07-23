"Уникалният" руски изтребител от пето поколение Су-57 се разби край Москва (ВИДЕО)

Военен самолет се е разбил близо до Звенигород в Московска област днес, 23 юли, съобщават местни жители, а впоследствие Министерството на отбраната потвърди. Става въпрос за най-новия руски изтребител от пето поколение Су-57. „Боен тренировъчен самолет се разби при излитане в Московска област. Пилотът се катапултира. Самолетът се разби в ненаселена местност. На земята няма щети“, съобщи контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, позовавайки се на руското военно ведомство.

❗️BREAKING: A Russian Su-57 fighter jet crashed in the Moscow region. The pilot reportedly survived. #Russia pic.twitter.com/uEsNZEds46 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026

Предварително известната причина за катастрофата е техническа неизправност.

Според геолокализация на кадри от очевидци, извършена от опозиционния Telegram канал ASTRA, катастрофата е станала в Луцинското поле. То се намира в западната част на Московска област, в границите на градския район Одинцово, близо до селата Луцино и Шихово (на около 6–7 километра от центъра на Звенигород).

Местни жители съобщиха пред прокремълския канал SHOT, че пилотът е успял да насочи самолета към полето, далеч от жилищни сгради.

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Очевидци разказват

„Самолетът се разби, парашутът падна наблизо. Ние практически видяхме всичко. Той се катапултира, но не знам доколко е оцелял“, бяха първите коментари на очевидци, които са станали свидетели на катастрофата на самолета. Според неофициална информация пилотът е жив.

„Пилотът се катапултира, след което изтребителят експлодира“, добавя друг очевидец.

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Су-57 и хвалбите на руските власти

През май месец тази година се състоя първият полет на прототипа на двуместния изтребител от пето поколение Су-57. Първият вицепремиер на Руската федерация Денис Мантуров заяви: "Този самолет, разработен проактивно от нашите производители, ще се гордее не само с уникални бойни възможности, но и с възможностите на учебно-боен самолет".

Russia’s UAC flew the first two-seat Su-57 prototype. The new version can be used for pilot training and as a command aircraft to coordinate manned and drone operations. pic.twitter.com/YziHXhSgh9 — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Су-57 е разработен от "Сухой" (Обединена самолетостроителна корпорация, ОАК) и се произвежда в авиационния завод в Комсомолск на Амур. Това е многоцелеви изтребител от пето поколение, предназначен да унищожава всички видове въздушни цели в бой на далечни и близки разстояния, както и да поразява наземни и надводни цели на противника. В двуместен вариант това е и първият такъв изтребител в света.

Според официални данни руските въоръжени сили са получили първите серийно произведени изтребители Су-57 в края на 2020 година - само че това са едноместни самолети.

През ноември 2024 г. "Рособоронекспорт" обяви, че са подписани първите договори за доставка на изтребители Су-57 от пето поколение в чужбина. Купувачите не бяха посочени.