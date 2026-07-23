България е поискала от Полша съветските изтребители МиГ-29, предназначени за Украйна? (ВИДЕО)

Полша е получила запитване от неназована страна членка на НАТО относно изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предаде на Украйна. Това обяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“. Според него, въпреки запитването от съюзник в Алианса, приоритетът на Полша остава предаването на изтребителите на Киев. Залевски отказа да отговори на директния въпрос на водещия дали има предвид България като страната, която е отправила искането.

Само още една държава освен Полша използва МиГ-29

Понастоящем само две държави членки на НАТО експлоатират съветските изтребители МиГ-29 - Полша и България, припомня украинското издание Militarnyi, което е официозът на украинската армия.

Actualno.com изпрати въпроси до Министерство на отбраната (МО) за коментар по темата.

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Нашата страна постепенно заменя самолетите си от съветската епоха с нови изтребители F-16 Block 70 на американската компания Lockheed Martin, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г.

България понастоящем не е готова да прехвърли своите МиГ-29 на Украйна поради опасения за запазването на оперативната способност на собствените си въздушни сили.

Според наличните данни страната ни разполага с 16 изтребителя МиГ-29, но само шест от тях са в експлоатация. Поради санкциите на Европейския съюз срещу Русия ние вече не можем да получава резервни части за самолетите от Руската федерация. В резултат на това поддържането на съществуващия флот изисква алтернативен източник на компоненти, които биха могли да бъдат осигурени от полските МиГ-29, анализира Militarnyi.

Още през 2022 г. се появиха съобщения, че България обмисля основен ремонт на двигателите RD-33 за своите МиГ-29 в Полша.

Припомняме също така, че правителството на Румен Радев е против въоръжаването на Украйна, като вече спря изпращането на оръжия от складовете на българската армия. Продължават обаче продажбите.

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Полските МиГ-29 за Украйна: истинска сага

В края на миналата година Министерството на националната отбрана на Полша и Генералният щаб на полските въоръжени сили обявиха планове за прехвърляне на част от изтребителите МиГ-29, които все още са на въоръжение в полските военновъздушни сили, към Украйна. Съгласно първоначалните споразумения страната трябваше да получи достъп до украински технологии за безпилотни системи в замяна на самолетите.

Снимка: БГНЕС

По това време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че изтребителите са важни за Украйна, тъй като украинските пилоти вече имат богат опит в управлението им. Според него „проблемът не е в недостига на самолети, а в недостига на пилоти“.

През юни тази година полската страна заяви, че прехвърлянето все още не е осъществено, тъй като въпросът с получаването на технологиите остава нерешен. Полският заместник-министър на националната отбрана Цезари Томчик каза, че изтребителите ще бъдат прехвърлени веднага след като въпросът бъде решен. През юли страните възобновиха преговорите за евентуалното прехвърляне на девет самолета.

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По-рано беше съобщено, че след оглед на полските самолети украинската делегация е останала недоволна от състоянието им, тъй като изтребителите се нуждаят от ремонт, преди да бъдат въведени в експлоатация. Поради дългогодишната недостатъчна поддръжка техническото състояние на самолетите беше оценено като незадоволително, като шасито предизвика особена загриженост сред специалистите.

Полша изрази готовност да съдейства за модернизирането на изтребителите МиГ-29 за Украйна, но посочи, че разходите по проекта трябва да бъдат поети от Киев или от партньорските държави.

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