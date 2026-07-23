След ветото на Радев: Пакет №21 от санкции срещу Русия е договорен, важни новини за петрола и втечнения газ

Посланиците на държавите членки от ЕС постигнаха политическо споразумение относно пакет №21 от санкции срещу Русия, съобщиха на 23 юли четирима дипломати от ЕС, цитирани от Reuters. Според тях пакетът включва 12-месечно замразяване на механизма за ценови таван за руския петрол, както и едногодишно изключение, позволяващо претоварването на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, с възможност за автоматично подновяване.

Съобразяване с Гърция

„Държавите членки показаха солидарност с Гърция и се очаква Гърция да подкрепи другите по същия начин в бъдеще“, заяви един от дипломатите от ЕС, цитиран от агенцията. Причината за тези думи е, че Атина се противопоставяше на предложената забрана за транспортирането на руски втечнен природен газ към трети държави. Южната ни съседка изтъкваше, че това би могло да навреди на гръцката корабна компания „Динагас“, чиито танкери участват в износа от руския проект „Ямал“.

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Що се отнася до ценовия таван на руския петрол, на 15 юли страните от ЕС за трети пореден ден не успяха да постигнат съгласие по новия пакет от санкции срещу Русия, което ги принуди временно да замразят тавана за още една седмица, за да имат допълнително време за преговори. Посланиците на държавите членки тогава се споразумяха временно да запазят тавана на ниво 44,10 долара за барел до 23 юли (т.е. до днес). Ако не беше направен такъв ход, то цената на руския нефт неминуемо щеше да скочи рязко, защото таванът е обвързан с пазарната стойност на петрола чрез динамичен механизъм. Той изисква прагът да бъде с 15% под средната цена на сорта "Уралс" за предходен 22-дневен период.

Сега техническата работа по пакета от санкции ще бъде завършена, след което писмената процедура за официалното му одобрение ще започне в следобеда на 23 юли, четвъртък.

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21-вият пакет от санкции срещу Русия: И Румен Радев изигра своята роля

Снимка: БГНЕС

През юни Европейската комисия официално представи предложения за 21-ви пакет от санкции срещу Русия. Ключовите елементи ще бъдат санкциите срещу руската нефтена промишленост. Предложенията включваха ограничения върху критичната инфраструктура като пристанища, летища и нефтопреработвателни заводи, участващи в търговията или преработката на руски петрол.

В рамките на процеса на преговори по 21-вия пакет от санкции България също имаше резерви и успя да принуди ЕС да премахне три лица от "черния списък". Става въпрос за:

руския патриарх Кирил , който прославя войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, освещава оръжия и нахъсва армията срещу съседната страна. Той е бивш агент на КГБ, осъществявал дейността си в Швейцария през 70-те години на миналия век;

, който прославя войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, освещава оръжия и нахъсва армията срещу съседната страна. Той е бивш агент на КГБ, осъществявал дейността си в Швейцария през 70-те години на миналия век; съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов , който е в добри отношения с Владимир Путин и от 31 март 2022 г. - малко след началото на войната - притежава и разполага с право на глас върху 3,12% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“. Вагит Алекперов е също така бенефициент (включително чрез семейни тръстове или инвестиционни фондове) на 5,43% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“, по отношение на които няма право на глас. Следователно той не е контролиращ акционер;

, който е в добри отношения с Владимир Путин и от 31 март 2022 г. - малко след началото на войната - притежава и разполага с право на глас върху 3,12% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“. Вагит Алекперов е също така бенефициент (включително чрез семейни тръстове или инвестиционни фондове) на 5,43% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“, по отношение на които няма право на глас. Следователно той не е контролиращ акционер; руския олигарх Искандер Махмудов. Включването му в списъка застрашаваше нормалното функциониране и поддръжката на метрото в София, аргументираха се от правителството, защото компанията му снабдява влаковете в столицата.

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