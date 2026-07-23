"Вода няма, има гора": "Райнметал" не се е отказал от проекта си в България

"Бих искал да изразя отново потвърждаването и затвърждаването на ангажимента на "Райнметал". Бихме искали да изкажем своята благодарност. Съзнаваме, че са налице някои препятствия и спънки, но ще работим активно за изграждане на рамката и допълнително разширяване на обхвата за нашето съвместно сътрудничество", каза по време на брифинг Паскал Шрайер изпълнителен директор на звеното, което се занимава с енергетични материали в "Райнметал". Той се срещна с премиера Румен Радев и с вицепремиера Александър Пулев по повод проблемите с реализацията на завода за боеприпаси и барут, който беше договорен миналата година.

Волята на кабинета "Радев"

От своя страна вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев подчерта, че правителството има много силна политическа воля, като кабинетът ще търси правилната формула с "Райнметал", за да се постигнат общите съвместни, споделени цели, а именно модернизацията на Българската армия и българското производство.

"Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде периферия. България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС", каза от своя страна вицепремиерът Пулев.

Проблемите пред проекта с "Райнтемал"

От думите на Пулев стана ясно, че са установени редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Той изброи, че няма учредителен договор между ВМЗ и германския концерн, не е било предвидено в бюджета финансирането на този мащабен проект, нито има разчети и финансова обосновка.

"Нашите предшественици са осигурили директни преговори със строителни фирми без обществени поръчки", каза Пулев.

Освен това по думите му на Пулев теренът за осъществяване на проекта не е оптимален, тъй като за нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нужната енергийна обезпеченост. "Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд", добави още Пулев.

От страна на "Райнметал" нарекоха всичко това дребни спънки. ОЩЕ: Тръгва ли си "Райнметал" от България? Радев се среща с германския военен концерн