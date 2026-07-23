Кабинетът "Радев":

Сериозна промяна в температурите. Времето утре - 24 юли 2026 г.

23 юли 2026, 14:28 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Сериозна промяна в температурите. Времето утре - 24 юли 2026 г.

На 24 юли 2026 г. от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието - временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София - около 19°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

Дъждовно в планините

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

Валежи и по морето

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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