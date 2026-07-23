Изгледи за руски провал в срещата за Украйна със САЩ. Зеленски: Близкият кръг на Путин вече ни изпраща сигнали (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дългоочакваната среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио във Филипините продължи едва около половин час - ясен знак, че не се е стигнало до нищо конкретно в разговорите за мирния процес в Украйна. Дискусиите се състояха в рамките на събитието на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила. Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата е била американската страна.

A meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun in Manila.



The main topic of the talks is the war in Ukraine. pic.twitter.com/wbyqbmVFzp — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Вчера Лавров изгаряше от желание да разговаря с Рубио и заяви пред медиите, че "духът от Анкъридж" - предполагаемото споразумение между диктатора Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска през август 2025 г. - е все още жив. САЩ не се били отказали от уж договореното за мира в Украйна, твърдеше топ дипломатът на Руската федерация, макар Рубио да заяви преди около месец, че никога не е имало никакво споразумение между Москва и Вашингтон в Анкъридж. Макар Вашингтон многократно да е отричал, че от срещата е произлязло каквото и да е мирно споразумение или идея за такова, представители на Кремъл твърдяха редовно, че срещата е създала рамка, наречена „духът от Анкъридж“. По думите им, тя предвиждала Украйна да се откаже от територии в Донбас в замяна на оттеглянето на Русия от части от областите Суми и Харков.

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And that’s it? Russian-American talks have ended



The “historic” meeting between Lavrov and Rubio in the Philippines lasted only 35 minutes.



It’s impossible to discuss anything truly serious in that amount of time.



One can assume that Lavrov, as usual, started repeating the… https://t.co/3zNScILGPg pic.twitter.com/BcAEYaYzpG — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Руското външно министерство обяви след срещата Лавров-Рубио, че е бил проведен "задълбочен обмен на мнения по широк кръг от двустранни и международни въпроси, като се надградиха последните контакти на високо равнище. По време на обсъждането на украинския въпрос Сергей Лавров запозна американския си колега с реалната ситуация по линията на контакт и подчерта недопустимостта на по-нататъшното въоръжаване на киевския режим, както и на общата дестабилизираща политика на европейските държави, които продължават да се стремят да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия".

Москва отдавна представя фронта в Украйна като рухващ за украинските сили, за да създаде фалшиво впечатление за неизбежна победа и така да убеди западните съюзници на Киев, че продължаването на помощта за Украйна не си заслужава. Сами може да прецените доколко руските власти са запознати с "реалната ситуация" на фронта: Русия напредва ударно в Украйна - но в друга вселена. В нашата губи километри всеки ден: пресен пример от Новопавловка (ОБЗОР - ВИДЕО).

Сергей Лавров е потвърдил готовността на Русия за "политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта", както и ангажимента ѝ към "предложенията, направени от американската страна по време на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж, с които руският лидер се съгласи". Били обсъдени още регионални и международни въпроси, включително ситуацията в Персийския залив. Сергей Лавров и Марко Рубио приветствали възобновяването на пълноценните контакти между „Роскосмос“ и НАСА и се изказали в подкрепа на развитието на междупарламентарния обмен и културните връзки. Било обърнато внимание и на нормализирането на условията за работа на дипломатическите мисии на Русия и САЩ. Имало постигнато и споразумение за продължаване на контактите между външните министерства, включително чрез участието на двете страни в международни организации, добавиха от руското МВнР.

В изявления пред медиите Рубио отбеляза, че войната в Украйна затруднява САЩ да търсят диалог с Русия по други въпроси. На този фон държавният секретар заяви, че за Москва „би било добре“, ако войната приключи. Преди срещата той далеч не гореше от ентусиазъм, когато беше попитан за предстоящите преговори.

„Ние сме двете най-големи ядрени сили в света. Да не водим преговори, би било безразсъдно и безотговорно. Трябва да поддържаме отношения с руското правителство, въпреки че имаме сериозни разногласия“, заяви държавният секретар на САЩ, като потвърди, че Украйна също ще бъде включена в дневния ред.

Rubio to Meet Lavrov for the First Time in 10 Months. Their Last Conversation Didn't End Well for the Russian Minister



The talks are scheduled for tomorrow in Manila, where the ASEAN Foreign Ministers' Forum is currently taking place.



Lavrov was the first to announce the… pic.twitter.com/VgJxbC1k2y — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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Украински депутати междувременно твърдят, че украинският президент Володимир Зеленски ще замине за САЩ в следващите дни и ще остане там поне до 28 юли. Очаква се той да присъства на погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм и да проведе важни преговори за мирно споразумение, като не се изключва и среща с президента Доналд Тръмп. Това са поредните дипломатически ходове на украинския държавен глава след снощните му разговори с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Русия не отстъпва от максималистичните си цели. Зеленски: Нашите удари създават токсична атмосфера около Путин

В същото време Русия отказва да седне на масата за добросъвестни преговори и както разбираме от думите на Лавров за "духа от Анкъридж", тя не е изоставила максималистичните си цели в Украйна. Според източници на Bloomberg, близки до Кремъл, диктаторът Владимир Путин вече не възнамерява да връща окупираните части от областите Суми и Харков на Украйна при каквото и да е бъдещо мирно споразумение. Освен това той е поискал продължаване на офанзивата за пълно превземане на Донецка област и оттам за тотален контрол над Донбас. Прекратяването на войната явно не попада в плановете на Путин, както се разбира от публикацията, но говорителят му Дмитрий Песков отрече това да е вярно. Той обаче цитира думи на диктатора от юни 2024 г., в които той е изложил условията за мир - той е изложил тези условия - а именно пълен контрол над Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област на Украйна.

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Така Кремъл продължава да повтаря, че Русия остава вярна на своите максималистични военни цели за пълна капитулация на Украйна, въпреки че руските сили не успяват да постигнат оперативно значими успехи, оценява американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Ще бъде ли свален Путин от собствения си близък кръг? Зеленски твърди, че обкръжението на диктатора знае истината - само той е отговорен за продължаването на войната. „Ситуацията на фронта и нашите удари с далечен обсег създават нова атмосфера около Путин, много токсична. Неговият близък кръг ни изпраща сигнали, както и на нашите партньори, за загубите, които Русия понася, и предава тези съобщения на Украйна и нейните съюзници“, заяви украинският президент в своето вечерно обръщение.

Той добави, че само и единствено диктаторът е виновен за това, което се случва на обикновените руснаци в момента - нестихващи удари с дронове, криза с горивата заради атаките по нефтопреработвателни заводи и цистерни с гориво, живот, много различен от нормалния, защото Путин започна войната през февруари 2022 г. Не иска обаче да я спре, а Киев е готов на това отдавна, отбеляза очевидното Зеленски.

🚨 JUST IN: Will Putin Be Brought Down by His Own Inner Circle? Zelensky Says the Dictator's Entourage Knows the Truth — He Alone Is Responsible for Keeping the War Going



"The situation on the front line and our long-range strikes are creating a new atmosphere around Putin — a… pic.twitter.com/SYDrfWgNNw — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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Путин обаче не признава реалността - на фона на горящите складове на "руския Amazon" Wildberries, който според Украйна участва в логистиката за фронта, на фона на фалиращи бизнеси и чакащи на опашки за бензин граждани, диктаторът заяви категорично, че икономиката остава "стабилна", а кризата е "временна".

‼️Ministers vs. Putin



Practically every night, another oil depot, refinery, or logistics hub goes up in flames somewhere in Russia. Shares in the country’s largest companies are plunging.



But arguments like these do not seem to faze Russia’s chief economic expert. He opened his… pic.twitter.com/b6keSSgy3J — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Само че разказите на гневни, но и тъжни руснаци, разпространяващи се в социалните мрежи, показват друга картина. „Изведнъж, по някаква необяснима причина, всичко изгаря до основи“, казва рускиня след ударите по поредния логистичен център на Wildberries (вчера бяха поразени още два - в Краснодар и Невинномиск).

"All of a sudden, for some inexplicable reason, everything is burning to hell," says a Russian woman after the strikes on a Wildberries warehouse.



And indeed, what an inexplicable reason... Is anything even happening in Russia? 😄 pic.twitter.com/tZnUd6rSDR — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Учудването за това как така войната, която Путин започна, се е върнала в Русия, е фрапиращо. Когато Русия бомбардира детската болница „Охматдит“ в Киев и уби цели семейства, руснаците не плачеха. Днес руският интернет скърби за ударите по складовете на Wildberries. И все пак почти никой не задава очевидния въпрос: защо изобщо се случва това? "Горчивата ирония е, че засегнатите бизнесмени едва ли ще получат някаква реална помощ. Това не е държава, която се грижи за хората си. Винаги има пари за война, но когато обикновените руснаци губят прехраната си, компенсациите и подкрепата изведнъж изчезват", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

When Russia Bombed Kyiv’s Okhmatdyt Children’s Hospital and Wiped Out Entire Families, Russians Did Not Cry.



Today, the Russian internet is mourning strikes on Wildberries warehouses. Yet almost no one is asking the obvious question: why is this happening in the first place?… pic.twitter.com/ddC7A3zTEF — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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Все пак има и по-различни гласове. „Мамка му, толкова сме прецакани от вашата война. На тази планета има толкова много държави, толкова много народи, толкова много езици. И все пак по някакъв начин децата плачат по един и същ начин навсякъде. Майките навсякъде губят ума си от страх. А скръбта, по дяволите, не се нуждае от превод на никакъв език, защото всички я разбират и без това“, казва друга рускиня, която твърди, че най-накрая е прозряла реалността.

QUESTION OF THE DAY: Where were Russians posting videos like this back in February 2022?



"F*ck, we're so f*cking sick of your war. There are so many countries on this planet, so many nations, so many languages.



Yet somehow children cry the same way everywhere.Mothers… pic.twitter.com/232N7t1Bd4 — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Russian business owners describe severe losses after Ukrainian drone strikes hit several Wildberries warehouses. They all say their businesses left in ruins and owners are facing debt.



They should blame the Kremlin's for bringing economic consequences home to Russia. #Ukraine pic.twitter.com/tHME2v9baL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

Кремъл поставя условия за мобилизация

В този момент изглежда, че Кремъл поставя условия за евентуална мобилизация и се подготвя за възможни граждански безредици в Русия, които биха могли да възникнат вследствие на мобилизация. На 22 юли Държавната дума (парламентът) прие законопроект, който позволява на граждани с неизтрити и действащи съдебни досиета, включително за престъпления, свързани с контрабанда на наркотици и организирана престъпност, да сключват договори с руското Министерство на отбраната по време на официални периоди на мобилизация. Заместник-министърът на отбраната и началник на Главната военнополитическа дирекция към Министерство на отбраната - Виктор Горемикин - заяви, че законопроектът ще увеличи броя на руснаците, подлежащи на военна служба, и ще улесни усилията за набиране на войници за войната в Украйна през настоящата година.

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Друг сигнал за бъдеща мобилизация е, че милитаризираната руска служба за вътрешна сигурност „Росгвардия“ публикува на 21 юли предложени изменения за разширяване на правилата за гражданска отбрана - с цел защита на руското общество от неуточнени „опасности“ по време на мобилизация, военно положение и във военно време. През ноември 2025 г. руският диктатор Владимир Путин подписа законопроект, който му позволява да разполага резервисти в бойни зони, без да обявява мобилизация, а експертите от Института за изучаване на войната оцениха по това време, че Кремъл вероятно ще се възползва от този законопроект, за да провежда последователни частични мобилизации на резервисти.

Изглежда, че Кремъл сега чака граждански безредици, защото мобилизацията продължава да бъде изключително непопулярна сред руското общество. Мобилизацията остава изцяло лично решение на Путин и в крайна сметка зависи от личната му преценка за ситуацията на бойното поле и стабилността на Кремъл. Все още не е ясно дали той ще вземе такова решение в близко бъдеще, нито как би изглеждало обявяването на мобилизация от негова страна.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 72 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 22 юли е имало 261 бойни сблъсъка спрямо 219 на 21 юли. Руснаците са хвърлили 267 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 18 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3085 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 220 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9923 FPV дрона, което е с около 40 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 25 руски пехотни атаки за денонощието. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 5 нападения. В направлението към Славянск също е имало 25 нападения, при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 13 сражения през изминалия ден, а в Южнослобожанското направление (Харковска област) - 11.

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Към днешна дата контролът над Константиновка остава оспорван. Събрани на 21 юли геолокализирани кадри от последните дни и седмици сочат, че руските сили продължават да проникват в голяма част от града, но че ВСУ вероятно държат позиции в много от районите, в които руснаците са проникнали или за които твърдят, че са превзели. Геолокализирани видеозаписи (ВИДЕО 18+ - предупреждение за чувствително съдържание), публикувани в периода от 11 до 21 юли, показват, че руските сили продължават да проникват в северозападната, централната, източната и югозападната част на Константиновка. Допълнителни геолокализирани видеозаписи, публикувани в периода от 16 до 20 юли, показват, че украинските сили все още поддържат позиции в северозападната, североизточната и централната част на Константиновка, противно на руските твърдения и често в райони, където руските сили са проникнали.

72nd Motorized Rifle Brigade hits a Ukrainian position in Kostyantynivka with 2A65 Msta-B shelling, falsely claimed to be Oleksievo-Druzhkivka@GeoConfirmed @UAControlMap

📌 48.527317, 37.733589 pic.twitter.com/WGnJ3XnuBc — Audax (@AudaxonX) July 21, 2026

Други записи показват както украински, така и руски сили на позиции в индустриалната зона в южната част на Константиновка, което също сочи, че руските сили упражняват по-малък контрол над тази зона, отколкото се оценяваше по-рано.

Drone unit "ХАРЕК", 1st Tank Battalion, 10th Guards Tank Regiment observes a Ukrainian-held dugout in Kostyantynivka hit by a FPV Drone following a Ukrainian soldier entering hit@GeoConfirmed @UAControlMap

0:25-0:34📌48.494110, 37.717650 pic.twitter.com/x8ixBoXwx0 — Audax (@AudaxonX) July 21, 2026

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"От почти една година не сме виждали повече или по-малко значителен брой вражески танкове и бойна техника на пехотата по време на механизиран щурм, но днес руснаците решиха да ни напомнят за себе си и се опитаха да предприемат масирани щурмови действия в посока Очеретино (в сектора на Константиновка - бел. ред.)", написа снощи украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер". "Бронетехниката и противотанковите оръдия бяха успешно унищожени, врагът не постигна успех, 80% от цялата вражеска техника беше унищожена по подстъпите към фронтовата линия". Чакат се геолокализирани кадри за потвърждение на това твърдение.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пък говори за руски успехи на няколко фронта, без засега да има доказателства: в Харковска област руснаците изтласкали украинските въоръжени сили и украинските гранични подразделения от село Артелно (Купански район) и превзели селото, докато в Купянск се отбелязвало "струпване" на украински резерви с цел разширяване на контрола в западната част на града. "Гвардейците от 36-а отделна моторизирана стрелкова бригада на 29-а армия от Източната група войски освободиха село Благоватно в Запорожка област", твърди още каналът.

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Украинският оператор на дронове Станислав Бунятов в същото време обръща внимание на това, че напоследък руските сили "извършват редовни обстрели срещу гражданска инфраструктура" в Запорожие. Той предупреждава жителите - "не пренебрегвайте алармите". Именно там вчера руски дрон "Шахед" с реактивен двигател се заби в локомотив, а хора стояха на метри от вагоните:

This Is Horrific! A Jet-Powered Shahed Strikes a Locomotive in Zaporizhzhia



People were standing just metres away from the train cars. pic.twitter.com/flTnnIdbzP — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Украинският генерал-майор в резерва Серхий Кривонос предупреди, че Русия вероятно подготвя нова офанзива в Черниговска област. Той заяви, че Москва е издала около 370 000 призовки, подготвя нова мобилизация и е отменила военните отпуски. Кривонос посочи, че целта ще бъде да се разтегли фронтът и да се принуди Украйна да прехвърли резервите си на север.

Reserve Major General Serhii Kryvonos warned that Russia may be preparing a new offensive in Chernihiv region. He said Moscow issued about 370,000 draft notices, is preparing a new call-up, and canceled military leave. Kryvonos said the aim would be to stretch the front and force… pic.twitter.com/fjmH5ovvHB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

През изминалата нощ 223 украински безпилотни летателни апарата са били свалени над териториите на руските области Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Орел, Оренбург, Ростов, Рязан, Самара, Саратов, Твер, Тула, Уляновск, Московска област, анексирания Крим, Република Татарстан, както и над водите на Азовско море, твърди руското военно министерство. Тази сутрин в Башкортостан (Башкирия) е била атакувана линейната производствено-разпределителна станция (LPDS) „Субханкулово“. Избухнал е пожар. Местните жители съобщиха за експлозии и пожар.

Ukrainian drones targeted Transneft-Ural’s Subkhankulovo pumping station in Tuymazy, Bashkortostan. Eight explosions were heard. #Ukraine pic.twitter.com/B7jyaqlnA8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026

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Руският опозиционен Telegram канал ASTRA анализира кадри от очевидци и стигна до заключението, че е атакуван именно обектът, който е част от системата на магистралния нефтопровод „Транснефт-Урал“, разположен в Туймазинския район на Република Башкортостан, близо до село Субханкулово. Тя е предназначена за приемане и изпомпване на нефт през магистралната тръбопроводна система, диспечерско управление на транспортирането на нефт, съхранение на нефт в резервоарен парк и поддръжка на операциите по транспортиране на нефт. Според EnergyBase станцията е част от няколко магистрални тръбопровода в региона.

Освен това рафинерията „NS-Oil“ в Уляновска област е била атакувана и е обхваната от пожар, През нощта на 23 юли жители на Уляновска област съобщиха за експлозии. Губернаторът написа, че е бил нападнат обект от горивно-енергийния сектор в Новоспаски район, което е предизвикало пожар. Според отворени източници „NS-Oil“ е малък нефтопреработвателен завод, който приема, подготвя и преработва суров нефт, произвеждайки леки и тежки нефтопродукти. Общият производствен капацитет на завода е 30 000 тона суров нефт годишно.

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Воронежка област съко попадна под украинска атака - в резултат на нея е загинало 3-годишно момче, а родителите му и още един човек са били ранени, съобщи губернаторът. „Покривът на склад в един от пазарите е бил повреден“, добави той. Мониторингови канали съобщиха, че основна цел на нападението може да е бил логистичен хъб на Wildberries.

Voronezh is came under a large-scale Ukrainian drone attack overnight, with a series of explosions reported across the city. Russian monitoring channels said the Wildberries logistics hub may have been one of the targets. #Ukraine pic.twitter.com/TEMpuNF0PN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026

Атаки имаше още срещу руска енергийна инфраструктура в Ялта и Алуща на окупирания полуостров Крим, като те са останали без ток. Удари имаше и в окупирания Луганск.

Parts of Yalta and Alushta in occupied Crimea remain without electricity following the overnight Ukrainian drone attack, according to local media reports. #Ukraine pic.twitter.com/HyQ6ARi9Wt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

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Междувременно Украйна поиска свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, като обвини Русия, че атакува граждански товарни кораби и блокира украинския морски коридор в Черно море, което пречи на износа на зърно по време на пика на жътвата. Киев предупреждава, че тези пречки застрашават световните запаси от храна и могат да доведат до повишаване на цените, а компанията Maersk преустанови обслужването на едно украинско пристанище поради ескалиращите атаки.

През нощта Русия е атакувала Украйна със 168 безпилотни летателни апарата, една балистична ракета „Искандер-М“ и пет управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69, съобщават ВВС на страната. „Според предварителни данни, оповестени към 7:30 ч. сутринта, средствата за противовъздушна отбрана са унищожили или неутрализирали две управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и 154 дрона от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други в северните, южните и източните райони на страната. Регистрирани са попадения от балистични ракети и три управляеми ракети „въздух-въздух“, както и от седем атакуващи дрона на 9 места, а отломки от свалени дронове са паднали на четири места, се посочва още в изявлението. В резултат на руските атаки срещу Запорожие и околностите през последните 24 часа двама души са загинали, а седем са ранени, съобщиха от областната администрация.