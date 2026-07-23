Близо милиард евро глоба за Гугъл от ЕС: Пробутвала свои услуги в търсачката

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че налага две глоби на Гугъл (Google) за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин "Гугъл плей". По отношение на търсачката е установено, че Гугъл показва резултати за свои услуги на водещи места и с по-въздействащи изображения в сравнение с всички останали. В електронния магазин Гугъл затруднява намирането на приложения, които често са равностойни и безплатни, за сметка на свои платени програми. Дружеството също възпрепятства разработчиците да изпращат съобщения до потребителите и ги таксува твърде скъпо за достъп до магазина, се посочва в съобщението на ЕК. Още: ЕС разследва Google за понижаване на рейтинга на новинарските сайтове

Решението на ЕК подлежи на обжалване

Снимка iStock

Уточнява се, че от Гугъл са предложени решения на установените недостатъци и предстои да се оцени дали с тяхна помощ може да бъдат изпълнени изискванията на законодателството на ЕС. Още: Защо Гугъл иска да пусне десетки милиони комари, заразени с бактерии? Комисията допълва, че преговаря с Гугъл по отношение на резултатите, показвани при използването на изкуствен интелект (AI mode), както и за обобщенията на ИИ на резултати от търсене.

ЕК дава срок от 60 за предприемането на необходимите действия, а след това може да реши да наложи периодични глоби, равни на до 5 на сто от общия световен оборот на дружеството. Комисията започна проверката преди две години, а миналата година установи нарушения. Днешното решение подлежи на обжалване, се отбелязва в съобщението. Още: Лудост за разходи за изкуствен интелект: Google ще инвестира 40 милиарда долара