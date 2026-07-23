Зеленски не се вслушва в протестите: Предложил е на Федоров няколко поста, но не и желания (ВИДЕО)

Постът министър на отбраната не фигурира сред длъжностите, които украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Михайло Федоров, обяви държавният глава по време на пресконференция днес, 23 юли. Седмица по-рано парламентът на Украйна прие оставката на Федоров от поста министър на отбраната като част от преструктурирането на правителството. Смяната му, взета с решение на Зеленски, беше съпроводена от протести в Киев и други големи градове, при които се призоваваше Федоров да остане на поста си.

🇺🇦 Seventh day of protests against the resignation of Mykhailo Fedorov.



People took to the squares in Kyiv, Odesa, Ternopil, Lviv, Kremenchug, Chernivtsi, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Poltava and other cities. pic.twitter.com/kxFtFTSUnT — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 22, 2026

Протестиращите изразиха също така недоволството си от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, който впоследствие загуби поста си - той бе зает от Михайло Драпатий. Демонстрациите в Украйна обаче продължиха, като гражданите настояват Федоров да бъде върнат като министър на отбраната, след като вкара редица нови технологии в армията и помогна за обръщане на хода на войната в полза на Киев. За една седмица той е отбелязал най-висок ръст в доверието сред политици и общественици в страната.

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Зеленски е предложил на Федоров да стане вицепремиер

Снимка: Михайло Федоров, Facebook

„Смятам, че Михайло е част от екипа. Предложих му няколко поста. Последният е този на заместник министър-председател на Украйна по въпросите на военните иновации. Това е много важно, защото е необходима координация на иновациите с ръководството на Министерството на отбраната, главнокомандващия на нашата армия, Генералния щаб и, разбира се, президента на Украйна“, заяви Зеленски, цитиран от УНИАН.

В момента изпълняващ длъжността министър на отбраната е Евген Хмара, който допреди това беше част от Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Междувременно активно се обсъждаше възможността за конфликт между Сирски и Федоров като възможна причина за уволнението на последния.

Financial Times отбеляза също, че Зеленски е предложил на Федоров друга длъжност с широки правомощия, но бившият министър на дигиталната трансформация иска единствено да се върне в Министерството на отбраната.

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