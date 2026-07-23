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Зеленски не се вслушва в протестите: Предложил е на Федоров няколко поста, но не и желания (ВИДЕО)

23 юли 2026, 15:31 часа 136 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Михайло Федоров
Зеленски не се вслушва в протестите: Предложил е на Федоров няколко поста, но не и желания (ВИДЕО)

Постът министър на отбраната не фигурира сред длъжностите, които украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Михайло Федоров, обяви държавният глава по време на пресконференция днес, 23 юли. Седмица по-рано парламентът на Украйна прие оставката на Федоров от поста министър на отбраната като част от преструктурирането на правителството. Смяната му, взета с решение на Зеленски, беше съпроводена от протести в Киев и други големи градове, при които се призоваваше Федоров да остане на поста си.

Протестиращите изразиха също така недоволството си от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, който впоследствие загуби поста си - той бе зает от Михайло Драпатий. Демонстрациите в Украйна обаче продължиха, като гражданите настояват Федоров да бъде върнат като министър на отбраната, след като вкара редица нови технологии в армията и помогна за обръщане на хода на войната в полза на Киев. За една седмица той е отбелязал най-висок ръст в доверието сред политици и общественици в страната.

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Зеленски е предложил на Федоров да стане вицепремиер

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Снимка: Михайло Федоров, Facebook

„Смятам, че Михайло е част от екипа. Предложих му няколко поста. Последният е този на заместник министър-председател на Украйна по въпросите на военните иновации. Това е много важно, защото е необходима координация на иновациите с ръководството на Министерството на отбраната, главнокомандващия на нашата армия, Генералния щаб и, разбира се, президента на Украйна“, заяви Зеленски, цитиран от УНИАН.

В момента изпълняващ длъжността министър на отбраната е Евген Хмара, който допреди това беше част от Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Междувременно активно се обсъждаше възможността за конфликт между Сирски и Федоров като възможна причина за уволнението на последния.

Financial Times отбеляза също, че Зеленски е предложил на Федоров друга длъжност с широки правомощия, но бившият министър на дигиталната трансформация иска единствено да се върне в Министерството на отбраната.

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Украйна министър на отбраната Володимир Зеленски война Украйна Михайло Федоров
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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