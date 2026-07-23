Мирни преговори или ескалация: Зеленски с разузнавателен доклад за двата лагера около Путин (ВИДЕО)

Тази зима Украйна е изправена пред два варианта - или мирни преговори с Русия, или ескалация на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Мишел Мартин на 23 юли. „Имаме два пътя за тази зима. Първият път е: нека Бог да ни даде, на нас и на нашата армия, сила, защото издръжливостта на фронта е от решаващо значение, за да можем най-накрая да седнем на масата за преговори с Русия и да сложим край на тази война", каза Зеленски.

"Това е приоритет и именно върху това съм се съсредоточил. Разбираме с кого имаме работа. Защото алтернативата, към която Русия винаги се стреми, е война и засилена мобилизация“, заяви президентът на Украйна.

Снимка: president.gov.ua

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Около Путин има два лагера

Той също така каза, че според украинското разузнаване в момента около диктатора Владимир Путин има два лагера. Първият призовава лидера на Кремъл да сложи край на войната, която започна през февруари 2022 г., докато вторият призовава за продължаване на военните действия.

„Вчера изслушах подробен разузнавателен доклад и виждаме, че в близкото обкръжение на Путин има хора, които искат да сложат край на войната и предвиждат икономически колапс. Но има и военни, които искат да разширят войната“, добави Зеленски, цитиран от агенция УНИАН.

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Във вечерното си видеообръщение от 22 юли той заяви още нещо интересно по темата: „Ситуацията на фронта и нашите удари с далечен обсег създават нова атмосфера около Путин, много токсична. Неговият близък кръг ни изпраща сигнали, както и на нашите партньори, за загубите, които Русия понася, и предава тези съобщения на Украйна и нейните съюзници“.

🚨 JUST IN: Will Putin Be Brought Down by His Own Inner Circle? Zelensky Says the Dictator's Entourage Knows the Truth — He Alone Is Responsible for Keeping the War Going



"The situation on the front line and our long-range strikes are creating a new atmosphere around Putin — a… pic.twitter.com/SYDrfWgNNw — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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