Русия арестува бивш служител във военен комплекс заради "шпионаж в полза на Германия" (ВИДЕО)

"ФСБ на Руската федерация е документирала и прекратила факта на шпионаж в интерес на Германия от страна на бивш служител на едно от предприятията на военно-промишления комплекс в Омска област", гласи официалното съобщение.

Русия ще търси наказателна отговорност на мъжа по чл. 275 от Наказателния кодекс - "държавна измяна". Този член предвижда от 12 до 20 години затвор, а държавна измяна, извършена след април 2023 г., се наказва с доживотен затвор.

