Русия бомбардира безспир Украйна, но без ток остана т.нар. ЛНР (ВИДЕО)

650 далекобойни дрона и 50 ракети от най-различни видове - поредната опустошителна руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна стана факт тази сутрин. Основни цели бяха поне три ТЕЦ-а - във Виница, в Лвов и в Ивано-Франковск

Само че който копае гроб другиму, сам пада в него - инсталираните от режима на Путин власти в т.нар. ЛНР (Луганска народна република) признаха, че ТЕЦ-ът при град Щастие в Луганска област е излязъл от строя. Съответно, цялата област е без ток. Уж премиерът/губернатор на ЛНР Леонид Пасечник е свикал извънрдно заседание, съобщава самият той в официалния си канал в Телеграм.

Authorities report a total blackout across occupied Luhansk region following a “malfunction” at the Shchastia TPP. https://t.co/Tx182z9cTm pic.twitter.com/Sksg1NUgTm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2025

Каква е причината ТЕЦ-ът да излезе от строя - авария в електропреносната системи, котелни и помпени в станции в централата са спрели работа. Но какво е предизвикало аварията - няма потвърждение дали техническа неизправност, въздушна атака или саботаж. Интересен факт - в официалната сводка на украинските ВВС, че 3 руски ракети са изгубени и не се знае докъде са стигнали при масираната руска атака. Сега за "ЛНР" се работело да бъде "докаран" ток по резервни далекопроводи от Русия, поне така излиза от думите на Пасечник в Телеграм.

