Полски военни прокурори са открили полски SIM-карти в някои от руските дронове, свалени по време на масираното нахлуване в страната в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г. - първият по-сериозен случай на директна провокация от страна на Москва срещу НАТО по време на пълномащабната война в Украйна. Новината съобщи местната медия RMF24 на 8 октомври. Полските власти не разкриват дали трите SIM-карти са били откраднати, или са били купени незаконно.

Разследването беше прекратено, след като не доведе до установяване на конкретните лица, отговорни за руското нахлуване. „Разследването беше прекратено, защото не беше идентифициран извършителят на престъплението по нарушаване на полското въздушно пространство и съответно създаване на заплаха за обществената безопасност“, заяви Марцин Козак, говорител на Окръжната прокуратура в Люблин.

На 9 септември 2025 г. над 30 дрона от типа „Гербер“ нарушиха полското въздушно пространство, като част от тях бяха свалени от полските въоръжени сили.

Още: Подготовка за война или превантивна мярка: Полша приема закон за отбрана в мирно време

Как Русия използва различни технологии, за да поддържа атаките с дронове срещу Украйна и провокациите срещу съседни страни

При атаките срещу Украйна от територията на Беларус Русия вероятно е използвала беларуските мрежи от типа Long-Term Evolution (LTE), както и мрежа от ретранслаторни станции на беларуска територия, за да осигури стабилен сигнал за руските дронове от типа „Шахед“, използвани в масирани атаки срещу Украйна, заявиха двама украински представители на 14 септември 2026 г.

Разкритието дойде два дни след като на 12 септември Русия изпрати стотици дронове, които преминаха покрай северната граница на Украйна, в рамките на рядка масова атака, насочена срещу региони в западната част на страната.

В пряко предаване по радио NV президентският съветник Серхий „Флаш“ Бескрестнов заяви, че траекторията на полета на дроновете, използвани в атаката, сочи към използването на беларуски мобилни мрежи за трансграничните атаки.

Снимка: Getty Images

Още: "Ако Русия цял век се развиваше като Канада, щеше да има икономиката на САЩ": Къде е обаче днес? (ВИДЕО)

Лишена от достъп до технологии като Starlink на SpaceX, Русия постоянно използва комбинация от иновативни радиотехнологии, за да поддържа връзка с дронове от типа „Шахед“ по време на масирани атаки срещу Украйна.

Полша и руската ескалация

На 13 септември 2026 г. полският премиер Доналд Туск предупреди, че ескалацията от страна на Русия може да се засили през следващите месеци - след руските удари по полско-украински граничен пункт и пътнически влак.

„Ескалацията на действията на Руската федерация се превръща във факт и примерите за това се приближават все повече и повече към нашите граници“, заяви Туск по време на брифинг с представители на отбраната. „Може да се очаква, че следващите седмици и месеци ще бъдат период на много интензивни действия от руска страна. За съжаление, не можем да изключим, че тази ескалация ще засегне и нашата територия".

Още: Опит за биологична или химическа атака срещу военната полиция в Полша?

Полша ще промени процедурите за военни самолети и хеликоптери, които се занимават с обекти, навлизащи от посока Русия, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик на 28 септември 2026 г. Съгласно действащата процедура в мирно време полските пилоти трябва да се приближат достатъчно, за да потвърдят визуално наличието на цел в полското въздушно пространство, преди да открият огън по нея.

Новите процедури ще заменят тази визуална идентификация с т.нар. „позитивна идентификация“, което означава, че само данните от радара ще бъдат достатъчни, за да може пилотът или оперативният командир да даде разрешение за сваляне на обекта, съобщи RMF24. Тази процедура ще позволи на полските въоръжени сили по-бързо да свалят ракети или дронове, навлизащи в полското въздушно пространство от посока Русия.