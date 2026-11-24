Станислав Генчев беше назначен за старши треньор на Ботев Пловдив през май месец, когато собственик и президент на "канарчетата" все още беше вече покойният Илиан Филипов. След кончината му стана ясно, че семейството му няма да продължи управлението на клуба и то ще бъде прехвърлено на друг желаещ. За момента няма официална информация кой ще бъде новият собственик на Ботев Пловдив, но очакванията са насочени към бизнесмена Мило Борисов. На фона на всички промени идва новината, че Станислав Генчев вече няма да бъде старши треньор на "канарчетата".

Станислав Генчев напуска Ботев Пловдив

Според колегите от "Dsport", Станислав Генчев се разделя с Ботев Пловдив, а с него и част от щаба му си тръгва от "Колежа". Това беше втори престой за Генчев в пловдивския гранд, като първият беше в периода от юни до август 2023 г. Тогава специалистът води "канарчетата" в само 6 мача. Това назначение на Станислав Генчев в Ботев Пловдив беше далеч по-успешно, като през миналия сезон "жълто-черните" завършиха на осмо място в генералното класиране, като се бориха за място на плейофа за влизане в Европа.

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Ботев Пловдив започна сезона добре

Началото на този сезон също не беше лошо за Ботев Пловдив, като след изиграването на 15 мача, "канарчетата" са с актив от 24 точки на петото място. Те записаха 7 победи, 3 равенства и 5 загуби. А последният мач на Станислав Генчев беше зрелищното равенство 3:3 с лидера ЦСКА на 22 ноември. Това навежда на мисълта, че в основата на раздялата между двете страни не са лоши резултати, а по-скоро първи ходове на негово ръководство.

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