Република Северна Македония е готова да включи българското малцинство в конституцията, както е поискано от Европейската комисия, заяви председателят на парламента ѝ в Загреб във вторник, но търси гаранции, че няма да възникнат нови двустранни проблеми, които да я възпрепятстват по пътя към европейска интеграция - нещо, предаде хърватската медия "Индекс" изцяло в синхрн с македонските опорки за блокади и гаранции.

„Напълно сме подготвени като парламент, имаме пълен консенсус за вписването на българите в конституцията. Нуждаем се обаче от предвидимост и гаранция, че това ще бъде последното искане от България или която и да е друга държава, за да не се налага да променяме конституцията допълнително поради проблеми с идентичността“, каза Африм Гаши на пресконференция след среща с хърватския си колега Гордан Яндрокович, въпреки че България многократно е заявявала, че няма нови условия и искания към Северна Македония след 2022 г., когато вписването на българите залегна в европейската преговорна рамка.

В началото на месеца Европейската комисия публикува доклад за напредъка на страните, стремящи се към членство в ЕС, в който се посочва, че Северна Македония не е изпълнила задължението да промени конституцията си, в която да посочи българите като национално малцинство. ОЩЕ: Хърватският президент зае страната на Скопие: Силяновска се оплаква от ЕС заради българите (СНИМКА)

Хърватия иска нейното малцинство да бъде включено в македонската конституция

Хърватия, която блокира Черна гора засега по пътя й към ЕС и която защитаваше Северна Македония в синхрон с нейния наратив срещу Бълагрия, сега поиска нейното малцинство да бъде включено в македонската конституция.

Яндрокович изрази надежда, че това ще се случи, „когато условията бъдат изпълнени“.

„Надяваме се, че представителите на хърватския народ, живеещ в Македония, ще бъдат доволни от напредъка в преговорите и когато условията бъдат изпълнени, ще получат официален статут на национално малцинство“, каза Яндрокович.

„Бихме искали хърватите да бъдат част от този процес“ и също така да влязат в македонската конституция, добави председателят на събранието.

Северна Македония е в застой, заради самата себе си

Северна Македония, член на НАТО, получи статут на страна кандидатка за ЕС през декември 2005 г. и официално започна преговори през 2022 г., но те са в застой, пише хърватската "Индекс", но пропуска, че те са в застой заради самата власт в Скопие. ОЩЕ: Пленкович оправдава исканията на Хърватия към Черна гора с македонски измислици за България