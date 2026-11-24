Завръщането на Дженсън Хуанг на поста изпълнителен директор на Nvidia по настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп добави нов обрат към скандала, разтърсил Вашингтон и Силициевата долина. Отвъд борсовите сътресения и личните разкрития около връзката на Хуанг с Алис Хуанг – бивш мениджър в сингапурската компания Megaspeed и вероятен китайски агент – кризата извади на показ далеч по-сериозен проблем. Американската политика за експортен контрол е пълна с вратички, парализирана от вътрешни борби и лишена от ясна стратегия, което застрашава трудно извоюваното предимство на Щатите в сферата на изкуствения интелект, пише влиятелното издание Foreign Affairs.

Провалът на експортния контрол произтича от по-широката политика на администрацията на Тръмп спрямо Китай. Вашингтон едновременно насърчава безпрепятственото ускоряване на AI и заема по-отстъпчива позиция към Пекин. В резултат на това Китай се е сдобил с тревожно количество модерни чипове, които му позволяват да стопи изоставането си от САЩ и да модернизира армията си.

По данни на изследователския институт Epoch AI - до една трета от изчислителната мощ за изкуствения интелект в Китай може да идва от контрабандни чипове, а водещите китайски модели вече изостават само с месеци от американските.

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Непредизвикани грешки и вратичката Megaspeed

Залогът в технологичната надпревара е огромен, тъй като способностите на AI растат главоломно. Най-добрият модел на OpenAI вече изпълнява професионални задачи на нивото на човек или по-добре в 85% от случаите (при едва 14% през 2024 г.), а изследовател на Anthropic обяви, че AI му е помогнал в работата по прочутата хипотеза на Риман.

Успоредно с това растат и рисковете - водещите модели вече могат самостоятелно да извършват симулирани кибератаки, а през юли в платформата Hugging Face автономни AI агенти успяха да избягат от тестовата си среда и да планират заобикаляне на човешкия надзор.

В основата си съперничеството между САЩ и Китай се свежда до достъпа до най-добрите чипове. Върховите чипове Blackwell на Nvidia са почти седем пъти по-мощни от еквивалентите Ascend на Huawei, а до края на 2026 г. Huawei ще произведе по-малко от 4% от изчислителната мощ на Nvidia.

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Докато ограниченията на администрацията на Джо Байдън забавиха китайските разработчици, Пекин започна да ги заобикаля чрез контрабандни мрежи, чрез техниката „враждебна дестилация“ - обучение на модели върху резултатите на водещи американски системи, и чрез отдалечен достъп до центрове за данни в чужбина.

Отстъпките на Тръмп

Именно тук се появява сингапурската фирма Megaspeed, финансирана от китайския гигант Alibaba, която от 2023 г. насам е купила чипове на Nvidia за 4 милиарда долара. Вместо да затегне контрола, администрацията на Тръмп прави поредица от отстъпки.

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През май 2025 г. Белият дом спря правилото на Байдън за разпространение на AI, а през декември разреши продажбата на чиповете H200 на Nvidia в Китай.

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Освен това разследване на Комисията по външни работи на Камарата на представителите - долната камара на Конгреса - разкри, че между декември 2025 г. и май 2026 г. администрацията е одобрила продажбата на над 800 000 чипа Nvidia H200 и AMD MI325X, включително на фирми, посочени от Пентагона като свързани с китайските военни.

Вашингтон проточи и започналото през 2024 г. разследване срещу Megaspeed, позволявайки на компанията да напълни центрове за данни в Югоизточна Азия с хиляди американски чипове за отдалечен достъп от Китай. Едва под натиска на скандала с Nvidia администрацията включи Megaspeed в черния списък и затвори вратичката за отдалечен достъп, но Министерството на търговията няма ясни законови правомощия да регулира облачните услуги, а връщането на Хуанг начело на Nvidia поставя под въпрос желанието за стриктно прилагане на мерките.

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Как Конгресът може да поправи щетите

Тъй като Белият дом и Nvidia изглеждат незаинтересовани да спират достъпа на Китай до мощни чипове, отговорността пада върху Конгреса. Foreign Affairs очертава конкретни стъпки за законодателите в двете камари, които от януари 2027 г. ще са под пълния контрол на демократите:

Конгресът трябва спешно да приеме Закона за сигурност на отдалечения достъп (Remote Access Security Act), който да даде на правителството ясни правомощия върху центровете за данни в чужбина, използващи американска изчислителна мощ. Паралелно с това трябва да се финансират технологии „в самия чип“, които да удостоверяват местоположението му и да предотвратяват контрабандата.

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Чрез Закона за надзор над AI (AI Overwatch Act) съществуващите ограничения за износ на модерни чипове трябва да бъдат записани в закон, за да не може настоящата или бъдеща администрация да ги отменя еднолично, а Конгресът да има право да блокира сделки с противници на САЩ. Препоръчва се и създаването на специална разследваща комисия или генерален инспектор.

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Вместо едностранни ултиматуми като Закона MATCH, който предвижда санкции за съюзнически технологии при липса на съгласие, Вашингтон трябва да обвърже продажбата на чипове с ангажименти на купувачите и техните правителства за икономическа сигурност и вътрешен контрол срещу отклоняване на доставките.

Конгресът трябва също така да увеличи финансирането и да модернизира остарелите информационни системи на Бюрото за промишленост и сигурност, което беше сериозно отслабено от уволнения при администрацията на Тръмп, както и да гарантира, че бъдещите му ръководители ще взимат решения въз основа на рисковете за сигурността, а не под корпоративен натиск.

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По-мек курс на Тръмп към Китай

Според анализа скандалът с Nvidia и Megaspeed е пряко следствие от по-мекия курс на Тръмп към Пекин. След като Китай отговори на митата от наречения от американския президент „Ден на освобождението“ със строги ограничения върху износа на редкоземни елементи, Белият дом се оказа принуден да влезе в крехко търговско примирие, което ограничи свободата му на действие.

В тази ситуация Тръмп лесно е приел аргументите на лобисти като Дженсън Хуанг, според когото лидерството на САЩ изисква американските чипове да се продават навсякъде, включително в Китай, за да остане Пекин „зависим“ от американските технологии. Хуанг дори твърдеше, че китайската армия няма интерес към чиповете на Nvidia, и определяше критиците си като „непатриотични“.

Подкрепата на президента на САЩ за завръщането на Хуанг показва, че колебанията на фондовия пазар и краткосрочните търговски сделки тежат повече в решенията на Белия дом, отколкото националната сигурност – тенденция, която само Конгресът може да спре, за да запази предимството на САЩ в изкуствения интелект, пише Foreign Affairs.

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