"Русия е по-лоша от "Хамас"": Путин отбеляза годишнината от първата масирана атака срещу украинската енергетика с още от същото (ВИДЕО)

"Днешната вражеска атака показа, че руският диктатор Владимир Путин не е променил агресивните си действия и терористични методи", заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа X. Думите му идват на фона на поредното масирано въздушно нападение на руските сили по страната му, при което бяха използвани над 450 дрона и повече от 30 ракети и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура, а също така има загинало 7-годишно дете и десетки ранени.

На годишнината от първата такава масирана атака

"Руските терористи атакуваха критична гражданска инфраструктура, по-специално енергийна инфраструктура, в цяла Украйна със стотици дронове и ракети. Призовавам всички партньори да реагират решително. Путин направи това на 10 октомври, годишнината от първата масивна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна през 2022 г.", подчерта Сибиха.

Според министъра това е умишлена демонстрация, че диктаторът не е променил агресивните си действия, терористичните си методи и ултиматумите си в продължение на три години - Путин продължава да отхвърля всякакви значими дипломатически и мирни усилия.

Russian terrorists struck critical civilian infrastructure, particularly energy, across Ukraine with hundreds of drones and missiles. I urge all partners to respond strongly.



Putin did this on October 10th—the anniversary of the first massive attack on Ukraine’s energy… pic.twitter.com/EmRzfyBICQ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 10, 2025

Андрий Сибиха видя геноцид

„Русия е по-лоша от "Хамас". Дори "Хамас" се съгласи на примирие и мирни усилия. Напротив, Москва продължава безсмислената война, която започна – война, която не може и няма да спечели... Лишаването на хората от ток и топлина в условията на падащи есенни температури се равнява на геноцид съгласно член II(в) от Конвенцията за геноцида: създаване на непоносими условия на живот с намерението да се унищожи национална група“, отбеляза Андрий Сибиха.

Министърът подчерта, че натискът върху Москва е единственото решение, което може да проработи, но той трябва да бъде силен и консолидиран.

„Путин трябва да почувства, че цената на продължаването на войната надвишава цената на нейното прекратяване. Той трябва да почувства, че продължаването на тази война заплашва неговия режим“, отбеляза Андрий Сибиха.

Зеленски поиска ПВО системи и санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че това е „цинична и преднамерена атака“. „Към момента се знае за повече от 20 ранени – всички получават помощ. За съжаление, едно дете е загинало при атаката в Запорожие“, заяви той.

В Киев екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването. Прекъсвания на електрозахранването са отчетени и в регионите Киев, Донецк, Чернигов, Черкаси, Харков, Суми, Полтава и Одеса, както и в Днепропетровска област. Регионите Запорожие, Кировоград и Херсон също се възстановяват от атаката.

„Гражданската енергийна инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон. Заедно можем да защитим хората от този терор. Не са нужни празни думи, а решителни действия – от страна на САЩ, Европа и Г-7 – за доставка на системи за противовъздушна отбрана и налагане на санкции“, подчерта президентът на Украйна.

Дронове и ракети в цялата страна

Руските удари поразиха украинската столица Киев, както и големите украински градове Запорожие и Днипро.

Официалната сводка на украинските ВВС е следната: Русия е използвала 465 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, 2 хиперзвукови ракети "Кинжал", 14 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, 12 крилати ракети "Искандер-К" и 4 авиационни ракети Х-59/Х-69. Свалени са 405 дрона, 1 ракета "Кинжал", 4 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, 9 крилати ракети "Искандер-К" и 1 ракета Х-59/Х-69, като директни удари на руски ракети и дронове са регистрирани на 19 места в Украйна.

Русия е атакувала топлоелектрическите централи на най-големия частен оператор ДТЕК през нощта, съобщи украинската компания.

В Киев левият бряг на града е без ток. В Киевска област около 28 000 семейства са без ток в районите Бровари и Бориспол. „Преминаваме към генератори за критичната и социалната инфраструктура“, съобщи ръководителят на областната администрация.

В регионите на Харков и Суми са въведени графици за аварийно прекъсване на електрозахранването поради руската атака.

В региона на Полтава падащи отломки и преки удари са повредили електроенергийна инфраструктура в района Кременчук, съобщиха местните власти и добавиха, че 16 578 домакинства и 800 юридически лица са без ток.

В Кировоградска област е спряна помпената станция „Днипро-Кировоград“ в Светловодск. Налягането във водоснабдителната мрежа е спаднало и системата работи в режим на ниска мощност, казват местните власти.

Имало е и удари по жилищни сгради - това е довело до смъртта на 7-годишното дете в Запорожие. В Киев има удар по жилищен блок в Печорския район. Става въпрос за 17-етажна сграда. Девет души са ранени, като 5 от тях са приети в болница.