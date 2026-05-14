Мачовете на Мондиал 2026 няма да са безопасни: рискът се е удвоил, изследователи обясняват защо

14 май 2026, 14:45 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Както е добре известно, Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. То не е първото, което ще се проведе в Северна Америка, но според изследователи една четвърт от мачовете няма да бъдат безопасни. Причината е промяната в климата спрямо последния мондиал на континента – този през 1994 г. По въпроса се изказаха професорът по климатология Фридерике Ото и ръководителят на ООН по изменението на климата Саймън Стил.

“Изменението на климата има реален и измерим ефект“

Ето какво каза професор Фридерике Ото: “Нашето изследване показва, че изменението на климата има реален и измерим ефект върху жизнеспособността на домакинството на Световни първенства през лятото в Северното полукълбо“. Тя преподава в Imperial College London и съосновател на World Weather Attribution. Именно WWA ще изследва мачовете от Мондиал 2026. Срещите ще достигнат рекорден брой от 104, а ако се доверим на числата, поне 26 от тях няма да бъдат безопасни поради климатичните промени.

“Рискът от гореща вълна се е удвоил“

Ето какво е мнението на Саймън Стил по въпроса: “От последния път, когато Съединените щати бяха домакини на Световното първенство през 1994, рискът от гореща вълна се е удвоил поради изменението на климата, което ще застраши играчите и феновете“. Ръководителят от ООН призова за “по-бързи действия за защита на спорта, който обичаме, и на всички, които го гледат, чрез удвояване на усилията за решителен преход към чиста енергия“.

Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев
