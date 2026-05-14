Треньорът на Милан напуска заради скандал със Златан Ибрахимович?

14 май 2026, 15:28 часа
Треньорът на Милан Масимилиано Алегри е решен да напусне клуба в края на сезона след разрив в отношенията си със старши съветника на борда на клуба Златан Ибрахимович, твърди италианският вестник Corriere della Sera.

В момента отборът на Милан заема четвърто място във временното класиране в Серия А при два мача до края на сезона, с равен брой точки с петия Рома и само две пред амбициозния отбор на Сеск Фабрегас - Комо.

Алегри е бесен, че Ибра комуникира с Антонио Касано

Напрежението нараства и зад кулисите в Милано, пише още Corriere della Sera. Последните информации гласят, че повечето директори на Милан, включително Джорджо Фурлани, Игли Таре и Джефри Монкада, рискуват да се изправят пред последствията от настоящия сезон, като е имало разрив между старши треньора Алегри и Ибрахимович, а връзката между двамата вече е „несъществуваща“.

Конфликтът е започнал след загубата на Милан с 0:1 от Наполи в началото на април, като се предполага, че е възникнал от дискусия за третия вратар за сезон 2026/2027. Освен това, Масимилиано Алегри бил разочарован да научи, че Златан Ибрахимович редовно разговаря с Антонио Касано - един от най-шумните и яростни критици на Милан напоследък.

Алегри също така остава сред вариантите за наследник на Дженаро Гатузо начело на националния отбор по футбол на Италия.

Бойко Димитров Редактор
