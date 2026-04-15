Мегасделка: Нидерландия ще похарчи близо 250 милиона за дронове за Украйна

15 април 2026, 21:15 часа 446 прочитания 0 коментара
Нидерландия ще похарчи 248 милиона евро за производството на дронове за Украйна, заяви днес министърът на отбраната на страната Дилан Йешилгьоз-Зегериус, цитирана от Ройтерс. „Дроновете могат да играят важна роля на съвременното бойно поле. Украинците ги използват невероятно умело за отблъскване на непрестанните руски атаки“, заяви министърката след среща с нейните колеги от НАТО и генералния секретар на алианса Марк Рюте в Берлин.

„Благодарение на доброто сътрудничество с Украйна се учим директно от това. Това също предла га възможности и за нашия бизнес“, допълни тя. Дроновете ще бъдат произвеждани в Нидерландия и Украйна.

По-рано днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ проявява силен интерес към развитието на съвместно производство на дронове с Украйн. "Смятаме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост", каза Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Рим.

Елин Димитров Отговорен редактор
