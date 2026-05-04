"Тор" към "славен залез": Кенет Брана с идея за грандиозен финал на героя

04 май 2026, 14:32 часа 887 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Британският актьор и режисьор Кенет Брана, който застана зад камерата за филма "Тор: Богът на гръмотевиците" (2011) от киновселената на "Марвел", е готов да се завърне в света на супергероите, съобщи "Варайъти". В интервю за "Бизнес инсайдър" Брана споделя, че с радост би заснел още един филм за приключенията на Тор. "Винаги съм искал да го направя и всъщност имах няколко идеи", казва режисьорът.

"Част от мен би желала да доведе докрай връзката ми с този герой. Винаги съм искал да направя повече и наистина имах няколко идеи, по-скоро в стила на брилянтния "Логан: Върколакът" на Джеймс Манголд. Желанието ми е да видя Крис Хемсуърт и останалите да имат своя индивидуална последна история, която да отведе "Тор" към славен залез", допълва Кенет Брана.

Завръщане в киновселената на супергероите

Британецът казва още, че въпреки че му е било предложено, е избрал да не се завръща като режисьор за продълженията. По думите му той "определено е бил готов за още един филм, просто не точно в този момент".

"Да снимаш продукция на "Марвел" е интензивно. Постпродукцията е още по-интензивна - изключително вълнуваща, но свръхинтензивна. Определено имах нужда да се насладя на живота. Имах нужда от почивка", продължава Брана.

След "Тор: Богът на гръмотевиците" (2011), режисиран от Кенет Брана, последва "Тор: Светът на мрака" (2013) на Алън Тейлър, преди Тайка Уайтити да се заеме с режисурата на "Тор: Рагнарок" (2017) и "Тор: Любов и гръмотевици" (2022).

Кенет Брана разказва, че е гледал продълженията със "смесица от огромна гордост и удивление от многото начини, по които подобни истории могат да се развият". Запитан за евентуално завръщане към поредицата, режисьорът добави "че би било много красиво да отведе тези герои към техния собствен залез".

Въпреки това, Брана смята, че от киновселената на "Марвел" са толкова напреднали в бъдещето, че каквито и планове да имат за поредицата, те вече са донякъде определени. "Всичко, което знам, е, че ще бъде нещо прекрасно да стигнем до финал на тази сюжетна линия с тези герои и тези актьори", казва Кенет Брана, пишат от БТА.

Ева Петрова
