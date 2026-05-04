"Тор" към "славен залез": Кенет Брана с идея за грандиозен финал на героя

Британският актьор и режисьор Кенет Брана, който застана зад камерата за филма "Тор: Богът на гръмотевиците" (2011) от киновселената на "Марвел", е готов да се завърне в света на супергероите, съобщи "Варайъти". В интервю за "Бизнес инсайдър" Брана споделя, че с радост би заснел още един филм за приключенията на Тор. "Винаги съм искал да го направя и всъщност имах няколко идеи", казва режисьорът.

Kenneth Branagh says he "always wanted" to do another "Thor" movie:



“Part of me would love to finish my relationship with that character. I'd always wanted to do more and indeed had a couple of ideas, more in the territory of James Mangold's brilliant 'Logan.' I would love to… pic.twitter.com/nC5Y8qm8e3 — Variety (@Variety) May 3, 2026

"Част от мен би желала да доведе докрай връзката ми с този герой. Винаги съм искал да направя повече и наистина имах няколко идеи, по-скоро в стила на брилянтния "Логан: Върколакът" на Джеймс Манголд. Желанието ми е да видя Крис Хемсуърт и останалите да имат своя индивидуална последна история, която да отведе "Тор" към славен залез", допълва Кенет Брана.

Завръщане в киновселената на супергероите

Британецът казва още, че въпреки че му е било предложено, е избрал да не се завръща като режисьор за продълженията. По думите му той "определено е бил готов за още един филм, просто не точно в този момент".

Още: Филм, вдъхновен от сериала "Маями вайс", събира Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър

"Part of me would love to finish my relationship with that character," Thor director Kevin Branagh told Business Insider. https://t.co/7freMaWraC — Insider (@thisisinsider) April 29, 2026

"Да снимаш продукция на "Марвел" е интензивно. Постпродукцията е още по-интензивна - изключително вълнуваща, но свръхинтензивна. Определено имах нужда да се насладя на живота. Имах нужда от почивка", продължава Брана.

След "Тор: Богът на гръмотевиците" (2011), режисиран от Кенет Брана, последва "Тор: Светът на мрака" (2013) на Алън Тейлър, преди Тайка Уайтити да се заеме с режисурата на "Тор: Рагнарок" (2017) и "Тор: Любов и гръмотевици" (2022).

Кенет Брана разказва, че е гледал продълженията със "смесица от огромна гордост и удивление от многото начини, по които подобни истории могат да се развият". Запитан за евентуално завръщане към поредицата, режисьорът добави "че би било много красиво да отведе тези герои към техния собствен залез".

Още: Спрете да копирате миналото: Стивън Спилбърг се страхува за бъдещето на киното

Въпреки това, Брана смята, че от киновселената на "Марвел" са толкова напреднали в бъдещето, че каквито и планове да имат за поредицата, те вече са донякъде определени. "Всичко, което знам, е, че ще бъде нещо прекрасно да стигнем до финал на тази сюжетна линия с тези герои и тези актьори", казва Кенет Брана, пишат от БТА.