Русия официално призна: Свалихме самолет и убихме 38 души, ще има компенсации

Русия официално потвърди, че самолетът на азербайджанската авиокомпания AZAL (Азербайджански авиолинии) е бил свален от нейните сили за противовъздушна отбрана. На 25 декември 2024 г. Embraer 190AR се разби в Казахстан, след като беше обстрелван над Грозни, Чечения. Загинаха 38 души, включително двамата пилоти и един стюард. Азербайджанските власти хвърлиха вината върху Москва, като разследването стигна до извода, че руска система за противовъздушна отбрана "Панцир-С1" погрешно се е прицелила в самолета на фона на съобщение за атака от украински дрон. Баку намекна, че ще съди Москва.

Признание

Сега външните министерства на Русия и Азербайджан съобщиха, че Путин и азербайджанският президент Илхам Алиев са постигнали споразумение за разрешаване на конфликта, свързан с катастрофата.

„В съответствие с договореностите, постигнати от президентите на Руската федерация и Република Азербайджан по време на срещата им в Душанбе на 9 октомври 2025 г., страните се споразумяха за подходящо разрешаване на последствията, включително въпроса за компенсациите, във връзка с катастрофата на самолета Embraer 190, собственост на AZAL, близо до град Актау на 25 декември 2024 г., в резултат на непреднамерено действие на системата за противовъздушна отбрана във въздушното пространство на Руската федерация“, заявиха дипломатическите ведомства в съвместно изявление.

През октомври 2025 г. Путин, по време на среща с Илхам Алиев, за първи път призна, че самолетът е бил повреден от руски системи за противовъздушна отбрана, и обеща, че Русия ще изплати обезщетения на близките на жертвите.

В края на юли 2025 г. бяха публикувани лични коментари на капитан Дмитрий Паладичук, който, както се предполага, е свалил самолета на AZAL. В аудиозаписите той говори за две ракети, изстреляни от системата за противовъздушна отбрана. Гласът на записа е идентичен с този на Паладичук, установиха разследващи медии.

В катастрофата 29 души, включително двама стюарди, бяха спасени.

