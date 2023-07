Русия иска да блокира напълно корабоплаването от украинските пристанища според британското разузнаване

Според тях това на практика анулира споразумението за сигурност, което въпреки войната гарантираше безопасното преминаване на корабите, изнасящи зърно от Украйна.

Москва маскира решението си с дезинформация, твърдейки, че оттеглянето й от зърнената сделка се дължи на опасения, че цивилните кораби са застрашени от украински мини и че Украйна използва зърнения коридор за военни цели, но не предоставя доказателства за тези твърдения.

Целта на Русия е да спре всякакво търговско корабоплаване от украинските пристанища, заключават експертите от разузнаването след съобщението на руското военно министерство, че от полунощ на 20 юли ще смята всички кораби, насочващи се към украинските пристанища, за пренасящи военни товари т.е. ще ги приема за военни цели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2023.



