16 км петролен разлив в Босфора заради поразен от украински дронове танкер от сенчестия руски флот (СНИМКИ, ВИДЕО)

30 ноември 2025, 10:58 часа 844 прочитания 0 коментара
Турските спасители не са в състояние да изтеглят до брега танкера "Кайрос" (KAIROS), който беше цел на украински морски дронове и принадлежи на руския скрит флот. В близост до плавателния съд има голямо петролно петно - това личи от нови сателитни снимки, анализирани от мониторинговата група на украинския телеграм канал "Кримски вятър".

Турски спасителен кораб е разположен близо до танкера, който плава под знамето на Гамбия. През последните 24 часа танкерът е отишъл на 18 километра на север, по-далеч от турския бряг.

Регистриран е петролен разлив, като петното се простира на 16 километра от изток на запад и на 4,5 километра от север на юг.

Танкерът "Кайрос" беше атакуван от морски дронове в петък вечерта (28 ноември), на 52 мили от Босфора. Турското министерство на транспорта съобщи за голям пожар на 274-метров танкер, пътуващ от Египет към руско пристанище. Екипажът е евакуиран.

Освен "Кайрос", още един танкер - "Вират" - пострада почти по същото време и на същото място, припомнете си -

Украинска операция

Украйна не крие, че тя е отговорна за случилото се - представител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви пред Reuters, че операцията срещу тези танкери е проведена съвместно с украинските военноморски сили (ВМС) и е включвала използването на морски дронове. Източник на УНИАН в СБУ уточни, че операцията е била подготвена от 13-то Главно управление на военното контраразузнаване на СБУ. "Модернизираните военноморски дронове Sea Baby, които могат да покриват дълги разстояния и са оборудвани с подобрени бойни глави, бяха успешно използвани срещу корабите", съобщи СБУ.

И двата танкера плават под гамбийски флаг, но са премахнати от корабния регистър на страната заради измама със сертификати. "Вират" е обект на санкции от ЕС, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и САЩ, докато "Кайрос" е под санкции от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария.

В резултат на атаката и двата танкера, пътуващи за Новоросийск, претърпяха критични повреди и на практика са извън експлоатация, твърди източник от СБУ пред Reuters. "Това нанесе сериозен удар на транспортирането на руски петрол", каза източникът.

Русия използва танкери, които не регистрира официално като свои, за да транспортира суров петрол и петролни продукти от черноморските пристанища Новоросийск, Туапсе и Таман. Тези плавателни съдове са по-стари и почти никога нямат застраховка в западна компания, като Lloyds например.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
