"Русия живее в очакване на тотална мобилизация": Ще прибегне ли Путин до крайната мярка?

Украинските удари по руски петролни рафинерии целят не само да намалят финансовото състояние на Русия, но биха могли да имат и фатални последици, заяви пред Канал 24 Денис Капустин (WhiteRex), командир и основател на Руския доброволчески корпус. Капустин съобщи, че през последните месеци загубите на Русия на фронта са надвишили броя на мобилизираните войски. Това е подхранило напрежението сред руснаците, тъй като все повече фактори сочат, че руският диктатор Владимир Путин е на път да обяви пълна мобилизация.

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„Не е тайна, че Русия живее в очакване на тотална мобилизация, защото договорният модел постепенно се е изчерпал. Основният източник на войници по договор бяха регионите, а жителите на големи градове като Москва или Санкт Петербург, меко казано, не са склонни да отиват на война“, каза основателят на РДЦ.

"Путин все още мисли, че всичко може да се оправи"

Отбелязва се, че за да подпише руснак договор с Министерството на отбраната, той получава значително парично възнаграждение. В зависимост от региона и времето плащането е варирало от 200 000 до 4,5 милиона рубли. По-конкретно, през лятото и есента на миналата година, когато Русия преживяваше първата вълна на кризата с набирането на персонал, някои региони предлагаха договорни плащания от 2 до 4 милиона рубли. Руските власти обаче не можеха да си позволят да плащат такива суми дълго време, а още по-малко сега.

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„Ако някой не би отишъл на война за 2,5 милиона рубли, със сигурност няма да отиде и за 1,5 милиона. Може би би отишъл за 3 милиона, но тези 3 милиона все пак трябва да дойдат отнякъде. Сегашното състояние на икономиката е такова, че има обективен недостиг на пари“, смята Капустин.

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Той отбеляза, че във всяка друга страна това би било причина властите да обмислят прекратяване на войната, но Путин е убеден, че всичко все още може да се поправи, ако войната продължи. Затова трябва да се намери друго решение. „Ако хората не отиват на война за пари, тогава ще бъдат мобилизирани. Ето защо руското общество сега до голяма степен живее в очакване на предстояща катастрофа. Убеден съм, че това ще се случи, защото поредната вълна от тотална мобилизация, която вероятно сега ще засегне големите градове, ще се превърне в сериозен проблем“, прогнозира командирът на РДК.

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Прави впечатление, че според много експерти пълна мобилизация в Русия може да бъде обявена още тази есен, веднага след изборите за Държавната дума.

Превземането на Константиновка има огромен ефект

Според FT превземането на Константиновка в Донецка област от руската армия има не само стратегическо, но и символично значение. Забележително е, че по съветско време в този град са произвеждани рубинени звезди за кулите на Кремъл и стъкло за мавзолея на Ленин. В момента градът е важно звено в „крепостния пояс “ на Украйна, който включва още Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман. Следователно загубата на Константиновка от украинската армия би увеличила натиска върху други украински градове в региона и би отворила възможности за по-нататъшно настъпление на Русия.

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