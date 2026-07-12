Сладко безделие в неделя: Една голяма доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Чудесно си починахме днес. А за вас каква бе неделята?
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#cats #catlovers #funnyanimals #animallovers #animalife #funnyanimalvideos pic.twitter.com/MxWFKDpYj9— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 8, 2026
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