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Сладко безделие в неделя: Една голяма доза допамин

12 юли 2026, 22:30 часа 277 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Сладко безделие в неделя: Една голяма доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Чудесно си починахме днес. А за вас каква бе неделята?

Още: Самочувствие? Да, 11/10! Вашият допамин за днес

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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